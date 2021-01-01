بسبب الراتب وسيرخيو راموس .. تعثر مفاوضات ريال مدريد مع ألابا

تعثر في مفاوضات انضمام ديفيد ألابا من صفوف بايرن ميونخ لريال مدريد بسبب الراتب وبنود عقده.

تعثرت مفاوضات انضمام النجم النمساوي دافيد ألابا مدافع بايرن ميونخ الألماني من صفوف فريقه لريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم، حيث تسببت طلبات اللاعب المادية في حالة من القلق داخل جدران النادي الملكي.

ويسعى اللاعب لاستغلال وضعه كلاعب حر للتفاوض مع أي فريق، وكونه سينضم مجانًا بالحصول على راتب كبير.

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وطلب ألابا الحصول على 13 مليون يورو في الموسم الواحد، بعد خصم الضرائب والرسوم وما إلى ذلك.

وفي الوقت نفسه يحصل النجم الإسباني سيرخيو راموس على راتب يقدر بـ 12 مليون يورو، وهو الأكبر في صفوف الفريق.

وكان ريال مدريد ينوي أن يمنح اللاعب حوالي 10 مليون يورو في الموسم الواحد، بعد خصم الضرائب والرسوم.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يخوض سباق ضم ألابا وحده في الوقت الحالي بعدما أكدت تقارير عديدة أن برشلونة لا يستطيع منحه الراتب الذي يطلبه.