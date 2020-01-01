بسبب الدببة القطبية .. جون تيري يفسد صفقة العمر

جون تيري نجم فريق تشيلسي السابق رفض الانتقال لصفوف فريق سبارتاك موسكو في نهاية مسيرته بسبب الدببة القطبية.

كشف ماركو ترابوتشي وكيل اللاعبين وأحد ممثلي نادي سبارتاك موسكو أن النجم الإنجليزي جون تيري لاعب تشيلسي المعتزل كان قد رفض الانضمام لصفوف الفريق في اللحظات الأخيرة بسبب الدببة القطبية.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها ترابوتشي خلال بث عبر الانترنت في قناة "كومنت شو" الإلكترونية بموقع "يوتيوب" وأكد خلال تصريحاته أن تيري أراد أن يكمل الصفقة.

وأوضح ترابوتشي أن نجلة النجم الكبير كانت هي السبب الأساسي في تراجع تيري عن العقد الأخير الذي كان سيوقعه في مسيرته الكروية حيث كان ينوي الاعتزال من بعدها.

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وقال ترابوتشي: "مدير مدرسة أبناء جون تيري اتصل به وأخبره أن نجلته تقع على الأرض وتعاني تشنجات لأن والدها سينتقل لموسكو وأنه هناك دببة قطبية تسير في الشوارع وأن والدها لن يعود أبدًا".

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وأضاف: "لقد تحدثت معه ووضح قراره لي، لقد كانت الأولوية بالنسبة له هي البقاء رفقة عائلته، وهناك رفضوا تلك الخطوة لذلك قرر البقاء، أنا أحترم قراره للغاية".

وأردف: "أردنا بكل ما لدينا من قوة أن نضم تيري فقلب دفاعنا أصيب ولم يكن من الحكمة ضم لاعب بديل أو عمره صغير، كنا في حاجة لخبرته في تلك الفترة، لكن كل ذلك من الماضي الآن".

وكان تيري قد اعتذر عبر حسابه في موقع "إنستجرام" عن الموقف الذي وضع فيه النادي الروسي وشكرهم على اهتمامهم بعد تلك الحادثة.

جدير بالذكر أن جون تيري كان قد اعتزل كرة القدم في 2018 بصفوف أستون فيلا ويعمل حاليًا كمدرب مساعدة في صفوف الفريق.