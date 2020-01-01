بسبب الخمور – طرد لاعب الاتحاد السابق من ناديه البرازيلي

محترف الاتحاد السابق يتورط في أزمة مع ناديه البرازيلي.

أكدت تقارير صحفية برازيلية، على أن جوبسون أوليفيرا، لاعب فريق نادي الاتحاد السعودي السابق، دخل في أزمة جديدة مع فريق إنديبنتي أتليتكو كلوب البرازيلي، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى، تسبب في إنهاء التعاقد معه وطرده من ناديه.

جوبسون لعب فريقه البرازيلي 111 دقيقة فقط، أضاع خلالها ركلة جزاء، وحصل على بطاقة الحمراء.

وقال رئيس نادي إندبينتي خلال تصريحات صحفية: "مجلس الإدارة قرر إنهاء الارتباط الرياضي مع جوبسون، بعد تسريب فيديو له وهو يشرب الخمور ويغني في إحدى الحفلات".

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رئيس النادي البرازيلي تابع: "التقيت مع جوبسون، واتفقنا بشكل ودي على إنهاء العقد، ولم يكن الأمر على ما يرام، لأن الجمهور اتهمني ووجه لي العديد من الرسائل، وكان علي اتخاذ إجراء ضد اللاعب".

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وأردف: "بعد انتهاء المباراة التي أهدر فيها ركلة جزاء، وحصل على كارت أحمر مباشر، وأيضًا تسريب الفيديو، الأمور أصبحت معقدة، وأنهينا علاقتنا به".

يذكر أن جوبسون كان قد تم إيقافه مع نادي الاتحاد عام 2015، بسبب رفضه اختبار المنشطات، وتم منعه من القيام بأي نشاط يتعلق بكرة القدم حتى مارس 2018، وخلال فترة الإيقاف تم اتهامه في قضية اغتصاب، وتم القبض عليه 3 مرات سابقة.