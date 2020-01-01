بسبب التسجيلات .. الليجا ترفع دعوى قضائية على الاتحاد وتقاطع اجتماعات كورونا

رابطة الأندية الإسبانية لكرة القدم ترفع دعوى قضائية على الاتحاد المحلي وتقاطع اجتماعات فيروس كورونا

أظهرت رابطة الأندية الإسبانية جدية كبيرة في التعامل مع التسريبات الصوتية التي خرجت من اجتماعهم مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم الأسبوع الماضي.

جاء هذا في بيان أصدرته الرابطة ونشرته صحيفة "سبورت" وأكدت من خلاله أن الليجا لن تتواجد في الاجتماعات المقبلة للاتحاد الإسباني لكرة القدم لمناقشة الأوضاع الحالية التي تسبب فيها فيروس كورونا.

وكانت تسريبات صوتية من اجتماع الأسبوع الماضي قد تم نشرها في الإعلام وهو ما أغضب رابطة الليجا في ظل حساسية الموقف الحالي لكل الأطراف.

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وأوضحت الرابطة من خلال بيانها: "في ظل الأحداث الأخيرة نريد التأكيد على أن الليجا ستأخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتي تتضمن رفع دعوى قضائية للمحكمة الرياضية الإسبانية ضد رئيس وسكرتير الاتحاد الإسباني لكرة القدم".

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وقررت الرابطة أن تقاطع الاجتماعات المقبلة الخاصة بالاتحاد الإسباني في ذلك الشأن، لكنها أكدت من خلال نفس البيان على استمرار التواصل من أجل إيجاد حلول لأزمة كورونا.

وكانت العلاقة بين لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم ونظيره خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا قد شهدت الكثير من التوتر في الأشهر الأخيرة، حيث طالب بعضهما البعض بالاستقالة من منصبه.

جدير بالذكر أن رابطة الدوري الإسباني كانت قد وافقت على بروتوكول العودة للتدريبات الذي حدد احتياطات كبيرة للغاية من أجل عودة نشاط كرة القدم من جديد.