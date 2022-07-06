بسبب التستوستيرون.. استبعاد نجمة منتخب زامبيا من كأس أمم إفريقيا!

سبب غريب لاستبعاد أهم نجوم منتخب زامبيا

صدمة عنيفة لدى منتخب زامبيا للكرة النسائية بعد أن تم استبعاد أهم لاعباته باربرا باندا من مسابقة كأس الأمم الإفريقية للسيدات المقامة حاليًا في الرباط.

سبب استبعاد باربرا باندا هو وجود "مستوى مرتفع من هرمون الذكورة (التستوستيرون)" لديها، بعد أن أتى ذلك بتوصية من لجنة البطولة.

وكانت زامبيا تستعد لملاقاة الكاميرون في كأس أمم إفريقيا للسيدات قبل أن تبادر بهذا القرار الذي أربك حسابات المدرب بروس موابي، والذي قال إن مهاجمته خرجت "لأسباب طبية ينبغي أن يسأل عنها (كاف)".

ووفقًا لما ذكره أندرو كامانجا، رئيس الاتحاد الزامبي لكرة القدم، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" فإن "كل اللاعبين يخضعون لاختبارات كشف الجنس، كمتطلب رئيس لدى كاف، ولاعبتنا لسوء الحظ لم تلاقِ المتطلبات التي حددها الاتحاد".

وأضاف: "لسوء الحظ نجد أنفسنا في البطولة محرومين من أفضل لاعبينا".

وعما إذا كان نفس السبب قد يؤدي إلى غياب باندا أفضل لاعبات زامبيا عن التمثيل الأولمبي بشكل عام، قال لوكس سبتمبر مسؤول التواصل لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في تصريحات لـ"بي بي سي": "لا يوجد قرار مشابه من لجنة الكاف الطبية".

ويبدو أن هذا التصريح أثار حفيظة كامانجا، الذي عاد ليؤكد: "أيًا كان ما حدث، فيبقى معيارًا من معايير كاف لا أكثر".

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