بسبب الأهلي - مرتضى منصور يطيح بكريم شحاته من قناة الزمالك رسميًا

هدف الأهلي في بيراميدز تسبب في نهاية مشوار الإعلامي بقناة الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور رسميًا اليوم الأربعاء، الاستغناء عن خدمات الإعلامي كريم حسن شحاته؛ مقدم برنامج "زمالكاوي".

مجلس القلعة البيضاء كان قد قرر بالأمس إحالة الإعلامي للتحقيق، بعد استضافته للمحلل التحكيمي أحمد الشناوي، والذي أكد صحة هدف الأهلي الثاني في مرمى بيراميدز.

واعتبر مجلس الأبيض أن شحاته يقحم الزمالك في مشكلة بين الأهلي وبيراميدز، في الوقت الذي ليس له هو علاقة بها.

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الموقع الرسمي للزمالك أوضح أن رئيس النادي توجه بالشكر لشحاته، بعدما جلسة عقدها مع مجلس الإدارة مساء الليلة، أسفرت عن قرار بالاستغناء عن خدماته.

يذكر أن المارد الأحمر حقق الفوز أمام الأزرق في الوقت القاتل بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

وأثار الهدف الثاني جدلًا واسعًا، إذ شهد اعتراضات واسعة من جانب بيراميدز، أسفرت عن إشهار الكارت الأحمر المباشر في وجه الثاني أحمد أيمن منصور ورجب بكار.

بيراميدز أعلن اليوم السبت، تقديم شكوى رسمية ضد حكم المباراة إبراهيم نور الدين، مطالبًا بالتحقيق معه، وبتعيين حكام أجانب لمواجهاته أمام الأهلي والزمالك المقبلة. (طالع التفاصيل)

ويحتل المارد الأحمر صدارة جدول الترتيب برصيد 39 نقطة، بينما يأتي الأزرق في المركز الخامس برصيد 26 نقطة.