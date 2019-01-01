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كأس آسيا

بسام الراوي يشكر الشعب العماني بعد تأهل قطر لنصف النهائي

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نجم منتخب قطر بسام الراوي يشكر جماهير سلطنة عمان على مساندتها لهم من الملعب أمام كوريا الجنوبية

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

احتفل اللاعب بسام الراوي بتأهل منتخب بلاده قطر لنصف نهائي كأس أمم آسيا للمرة الأولى في التاريخ، بتغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

بسام قال في تغريدته: " أبارك لسيدي سمو الأمير ولأهل قطر مواطنين ومقيمين على تأهلنا لنصف نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في التاريخ، وعساكم دومًا فرحانين يا أهل قطر، وألف شكر للجمهور العماني، وربي منورين الملعب".

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بسام الراوي الذي أحرز هدفين في البطولة حتى الآن، شارك مع العنابي في الفوز على منتخب كوريا الجنوبية وصيف النسخة الماضية، ليقصيه من ربع النهائي في واحدة من أكبر مفاجئات البطولة".

يذكر أن منتخب قطر سيقابل الفائز من الإمارات أو أستراليا في مباراة نصف النهائي.

 

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