بسام الراوي لجول : قطر لم تُشارك في كوبا أمريكا من أجل التمثيل المشرف

العنابي تنتظره مواجهات من العيار الثقيل في البطولة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

ينتظر المنتخب القطري الأول لكرة القدم المشاركة لأول مرة في كأس كوبا أمريكا لتصبح أول دولة عربية تلعب في البطولة، وهو أمر بالتأكيد يدعو للفخر كون تواجد بطل آسيا في هذا المحفل العالمي.

العنابي تنتظره مواجهات من العيار الثقيل في البطولة، حيث وقع في المجموعة الثانية رفقة منتخبات الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي.

وبالتأكيد لن تكون المهمة سهلة أمام "الأدعم" في هذه البطولة، خاصة في ظل تواجده أمام منتخبات قوية، ولكن بالتأكيد تبقى مشاركة هامة جدًا لهم من أجل تجهيز الجيل الذي سيخوض منافسات كأس العالم 2022.

وقبل انطلاق مشوار العنابي بساعات في البطولة أمام منتخب باراجواي كان لنا حديث مع أحد أهم اكتشافات كأس آسيا 2019 اللاعب بسام الراوي نجم دفاع نادي الدحيل القطري :

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قطر في تحدي جديد في مواجهة نجوم العالم هل ترى إنكم جاهزون لمثل هذه التحديات العالمية؟

بالتأكيد يتطلب مننا الأمر تقديم المزيد أمام منتخبات عالمية وفي بطولة كبرى مثل كوبا أمريكا، وسنعمل على الظهور بشكل جيد بصفتنا بطل آسيا ومنتخب يمتلك إمكانيات فنية مميزة، في المباريات التي سنلعبها.

بصفتكم بطل آسيا هل يعد ذلك حمل إضافي عليكم عند مواجهة منتخبات عملاقة؟

نحن سنعمل بكل قوة على تقديم كل ما لدينا في كوبا أمريكا، وبالتأكيد كوننا بطل القارة الآسيوية فهدنا هو تشريف أنفسنا وقارتنا وأثبات أحقيتنا بتحقيق لقب آسيا، وكذلك إثبات إننا لم نُحقق اللقب من قبيل الصدفة.

ماذا يمثل لكم استمرار المدير الفني الإسباني معكم وتجديد تعاقده حتى مونديال ٢٠٢٢؟

تواجد المدرب فيلكس سانشسز معنا من فترة طويلة بالتأكيد يضُيف ميزة الاستقرار الفني لنا، خاصة وإن العديد من اللاعبين تدرب معه في الفئات السنية المختلفة، وهذا يؤكد على العلاقة القوية التي تجمعنا به كلاعبين مما ينعكس علينا في الملعب.

ما هي طموحات قطر في البطولة هل مجرد تمثيل مشرف أم طموح التأهل؟

لم نحضر إلى البرازيل من أجل تمثيل مشرف فقط، بل للتأكيد على أحقيتنا بالبطولة القارية التي حققناها مطلع العام، وهدفنا بالتأكيد هو التأهل إلى الدور المُقبل ومواصلة المشوار في البطولة إلى أبعد مكان.

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ظهرتم بشكل جيد أمام البرازيل فهل ترى أن قطر على الطريق الصحيح الآن؟

ظهورنا أمام البرازيل كان بفكر جيد فنيًا، ولكن المباراة كانت في إطار ودي وحاولنا تقديم كل ما لدينا، ولكن هدفنا الأكبر هو تحقيق نتيجة إيجابية أمام باراجواي أول مباراة رسمية لنا في البطولة ونسأل الله التوفيق.

قبل بداية البطولة بساعات.. إليكم مجموعات كوبا أمريكا 2019 🔢



ما فرص تأهل منتخب قطر؟ 🇶🇦 pic.twitter.com/jKu9IcRQtw — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 14, 2019

من هم المهاجمين الذي تتشوق لمواجهته في كوبا أمريكا؟

لا يوجد لاعب بعينه، فالبطولة تمتلك مهاجمين عالميين، وسيكون الهدف الأكبر هو معرفة المستوى الحقيقي لنا في هذه التحديات الصعبة من أجل تصحيح الأخطاء والعمل على اكتساب الخبرات في مثل هذه المواجهات.

لو تخيلنا موافقة الفيفا على ضم ٣ لاعبين عرب للعنابي في قائمة البطولة فمن تختار؟

أعتقد العنابي ما يحتاج لأي لاعب فنحن فريق متكامل، ونمتلك بين صفوفنا العديد من اللاعبين المميزين بل والأفضل على المستوى العربي أمثال المعز علي والقائد حسن الهيدوس وأكرم عفيف.