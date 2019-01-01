بسام الراوي: خسرنا أمام منتخب مرشح للفوز بكوبا أمريكا

تعرف على تصريحات بسام الراوي بعد فوز كولومبيا على قطر

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أكد بسام الراوي، لاعب منتخب قطر، أنّ بلاده قدمت مباراة قوية وخسرت بصعوبة أمام فريق قادر على الفوز بكوبا أمريكا.

كولومبيا انتصرت بهدف نظيف على قطر في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بكوبا أمريكا.

وقال بسام في تصريحات عقب المباراة: قدمنا مباراة قوية ولكن كولومبيا فريق مرشح للفوز بالكوبا وبالتالي كانت الأمور صعبة والأهم أنّ الفريق يتطور بصورة جيدة".

وتابع: "منتخب كولومبيا يمتلك لاعبين بأسماء كبيرة وبالتالي كان الحكم مترددًا في احتساب القرارت ضدهم ولكن منتخبنا متواضع مقارنة بباقي المنافسين".

بهدف في الدقائق الأخيرة.. قطر تخسر من كولومبيا في ثاني مباريات دور المجموعات في كوبا أمريكا 🇶🇦



العنابي في مواجهة ميسي ورفاقه الجولة القادمة.. لا بديل عن الفوز 👊 pic.twitter.com/r5XDMkfXZN — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 19, 2019

واختتم: "كانت فرصة جيدة للتعلم من تجربة مواجهة منتخبات على أعلى مستوى ونحاول تقديم الأفضل".

جدير بالذكر أنّ كولومبيا ضمنت التواجد في ربع النهائي بعد جلب 6 نقاط من مباراتين.