بريمونتادا تاريخية .. تشابي ألونسو وليفركوزن يرفضان الاستسلام أمام الهلال في سباق الرقم القياسي

باير ليفركوزن يرفض الاستسلام في سباقه مع الهلال...

SHAHID

حقق باير ليفركوزن، عودة تاريخيه أمام فريق كارباج، بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن عودة مباريات دور الـ 16 من الدوري الأوروبي، ليحجز مقعده في ربع نهائي المسابقة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وشهدت مباراة الليلة تأخر ليفركوزن بهدفين دون رد، حتى الدقيقة 70 من المباراة، وبتلك النتيجة كان يتأهل كارباج إلى ربع النهائي، وفي الربع الساعة الأخيرة من اللقاء عاد الفريق الألماني بثلاثة أهداف سجلهم فريمبونج، وباتريك شيك.

وبهذا يستمر ليفركوزن، تحت قيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو، مع الهلال السعودي، في سباق الفريق اللاهزيمة لموسم 2023-2024، بكل البطولات.

ويتصدر الهلال وليفركوزن، ترتيب الدوري السعودي والألماني على الترتيب، كما وصل الفريق السعودي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وكتيبة ألونسو إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

جدير بالذكر أن الهلال يستعد لمواجهة ضمك، مساء يوم السبت في دوري روشن السعودي، بينما سيلعب باير ليفركوزن أمام فرايبورج، عصر يوم الأحد في الدوري الألماني.

SHAHID