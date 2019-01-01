بريشيا يُحدد ليوفنتوس شرط الاستغناء عن تونالي

هل يوافق اليوفي على هذا الشرط؟

كشفت تقارير إيطالية عن عودة يوفنتوس لاستهداف جوهرة بريشيا ساندرو تونالي، بعد تعثر محاولة الصيف الماضي، لتمسك إدارة ناديه بالإبقاء عليه لموسم آخر على أقل تقدير.

وخطف صاحب الـ19 عامًا الأضواء في الآونة الأخيرة، ليصبح مادة دسمة في الصحف الإيطالية، خاصة بعد ارتباط مستقبله بُجل بكبار جنة كرة القدم، وفي مقدمتهم بطل آخر ثماني سنوات.

وتُشير الأنباء المتداولة في مختلف وسائل الإعلام الإيطالية، إلى أن إدارة اليوفي تسير بخطى ثابتة نحو الهدف المنشود، وذلك بتوصية من المدرب ماوريسيو ساري.

ومع تمسك إدارة بريشيا بالموهوب الإيطالي مع الأداء المبشر الذي يظهر عليه، سيضطر اليوفي لدفع ما يقرب من 40 لـ 50 مليون يورو وربما أكثر، لحسم الصفقة قبل باقي الطامعين.

وتأتي هذه الأنباء بعد تصريحات رئيس بريشيا التي كشف خلالها عن إصراره وتمسكه ببقاء تونالي مع النادي لأطول فترة ممكنة، حتى لو اضطر لتعديل عقده براتب خرافي.

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وقال "إذا وافق ساندرو على البقاء، فأنا على استعداد لتقديم تضحية كبيرة مقابل التجديد معه، لكن في النهاية يبقى القرار قراره، وأعرف أنه سيستمع هنا إذا شارك في مباريات كبيرة لا يلعبها".

وسُئل عما دار بينه وبين والد اللاعب حول شرط الاستغناء عنه، فأجاب "سألني الوكيل وولي أمره هل أوافق على 50 مليون يورو، قلت له بالنسبة لي هو يستحق 300، وهذا يعني أنني لا أريد بيعه".