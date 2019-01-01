تقارير: بريجوفيتش يفضل العودة إلى اليونان عن عرض بشكتاش التركي

هل يعود بريجوفيتش إلى اليونان من بوابة باوك؟

يدرس الصربي ألكسندر بريجوفيتش، مهاجم فريق الاتحاد، العديد من العروض التي وصلته، من أجل الرحيل عن العميد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

بريجوفيتش طلب من إدارة الاتحاد الرحيل، بسبب عدم حصوله على مستحقاته خلال الأشهر الأخيرة من إدارة النادي، بالإضافة إلى عدم المشاركة مع الفريق بشكل أساسي.

وأشارت صحيفة "كورير" الصربية إلى أن وكيل أعمال بريجوفيتش، تلقى عرضًا شفهيًا من بشكتاش التركي، من أجل الحصول على خدماته في يناير.

كما توجد محاولات من نادي باوك اليوناني، من أجل استعادة خدمات بريجوفيتش مرة أخرى، بعد انتقاله للاتحاد السعودي.

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المهاجم الصربي يفضل الانتقال إلى باوك اليوناني، لارتباطه الكير مع جماهير الفريق، وعلاقته المميزة مع مالك النادي واللاعبين.

ورغم حصول بريجوفيتش على راتب سنوي من الاتحاد يصل إلى 6 ملايين يورو، إلا وأنه قرر المغادرة في يناير، حتى إذا كلفه هذا الحصول على راتب أقبل.

بريجوفيتش يعاني مع الاتحاد، حيث لم يشارك بشكل أساسي، وهو ما أثر عليه فنيًا بشكل سلبي، وأيضًا وضع الفريق أصبح صعب.