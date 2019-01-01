بريجوفيتش: تفاجأت بما فعله لوشيسكو وأنا مستمر مع الاتحاد

مهاجم الاتحاد يتحدث عن مدربه السابق

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

كشف الصربي ألكسندر بريجوفيتش، مهاجم فريق الاتحاد، عن أنه تفاجئ بقدوم اليوناني رازفان لوشيسكو في المملكة العربية السعودية، لتدريب نادي الهلال.

بريجوفيتش قال خلال تصريحات لإذاعة "ميتروبوليس" اليونانية: "تفاجئت بقدوم لوشيسكو إلى الدوري السعودي، واستطاع قيادة الهلال للفوز على فريق الاتحاد مؤخرًا، ولكن ستجمعنا مباريات قادمة".

المهاجم الصربي تابع: "أعاني في مدينة جدة من صعوبة الطقس، ولكن لدي رغبة في مساعدة الاتحاد بتسجيل أكبر عدد من الأهداف الممكنة".

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ألكسندر تحدث أيضًا عن معدل أهدافه مع الاتحاد، مبديًا رضاه عنها، بتسجيله 12 هدفًا في 19 مباراة، وأيضًا إضاعة بعض الفرص مثل أي مهاجم في العالم.

واختتم بريجوفيتش تصريحاته قائلًا: "كل ما تردد حول مغادرتي السعودية والعودة إلى باوك اليوناني ليس صحيحًا، ولدي عقد مع الاتحاد، وأحاول بذل أقصى جهد لخدمة فريقي"

لوشيسكو كان يتولى مهمة تدريب فريق باوك اليوناني، في الفترة التي تواجد فيها المهاجم الصربي في قائمة الفريق.