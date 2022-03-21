بريان أوكوه: نجم سالزبورج الذي فضل سويسرا على الولايات المتحدة

قدم نادي سالزبورج عن العديد من المواهب الهجومية لكرة القدم الأوروبية في السنوات الأخيرة.

كان طريق ساديو ماني وإرلينج هالاند وباتسون داكا نحو الدوريات الخمس الكبرى، وسيتبعهم كريم أديمي الصيف القادم، بجانب بريندن آرونسون كما تشير التقارير، وقد يلحق بهما الموهوب بنيامين سيسكو في عام 2023.

لكن في الطرف الآخر من الملعب ، ليس لسالزبورج سجل حافل من المدافعين.

مر دايوت أوباميكانو من بوابة ريد بول، وبعد أن قضى أربع سنوات في لايبزيج، انتقل بقيمة 42.5 مليون يورو (52 مليون دولار / 37 مليون جنيه إسترليني) لبايرن ميونخ.

أمضى دوي تشاليتا تسار ثلاث سنوات في سالزبورج في أوائل العشرينات من عمره قبل أن يصبح هدفًا لليفربول بأدائه مع مرسيليا، بينما يقضي مارين بونجراتشيتش الموسم في بوروسيا دورتموند ، بعد أن قضى فترة مع أبطال النمسا.

كل هذا يبشر بالخير بالنسبة إلى قلب الدفاع الذي يتطلع إلى الانطلاق في سالزبورج ، حتى لو كانت الإصابة أخرت ظهوره لبضعة أشهر.

يتعافى بريان أوكوه حاليًا من تمزق في الرباط الصليبي تعرض له في نوفمبر ، وهي إصابة ستبعده عن الملاعب حتى نهاية موسم 2021-22.

ورغم تعرضه للإصابة أثناء التدريب مع المنتخب السويسري ، فإن تلقيه أول استدعاء له في سن 18 عامًا يوضح مدى إمكانات.

ظهر لأول مرة مع سالزبورج وسجل ضد كالسدورف في مباراة بكأس النمسا في سبتمبر ، وكان على مقاعد البدلاء في كل من دوري أبطال أوروبا ومباريات الدوري.

مستقبل مشرق يبدو إذن للاعب ولد في هيوستن ، تكساس لأب نيجيري وأم كونغولية ، مما يعني أن أوكوه يمكن أن يمثل أربعة منتخباتٍ مختلفة على المستوى الدولي.

اختار سويسرا بعد أن أمضى أغلب طفولته في منطقة روماندي المتواجدة في غرب الدولة الأوروبية.

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تلقى أوكوه التدريب الرسمي الأول عندما انضم إلى إف سي إسبانيول لوزان في سن السابعة ، قبل أن يلتحق بأكاديمية لوزان سبورت في دوري الدرجة الأولى السويسري في عام 2016.

أمضى ثلاث سنوات مع بطل الدوري سبع مرات ، قبل أن يوافق سالزبورج على دفع حوالي مليوني يورو للتعاقد معه عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا في صيف 2019 ، مما يجعله أغلى لاعب سويسري في عمره في التاريخ.

قال بابلو إجليسياس المدير الرياضي السابق للوزان لـ 24 Heures: "تميز مع فرق الشباب الوطنية ، وكانت العروض تأتي بالفعل من كل مكان: الأندية الإنجليزية والفرق الألمانية والفرق الإيطالية وفريق من النمسا.

"حاولنا الاحتفاظ به. التقينا بعائلته جنبًا إلى جنب مع بوب راتكليف (مالك لوزان) ، لنعرض عليه البقاء ، لكن الأوان كان قد فات."

وضعه الكشافة في سالزبورج في مقدمة قائمتهم ، وتواجد في الفريق الرديف الذي يلعب في الدرجة الثانية.

يمتلك أوكوه الآن أكثر من 30 مباراة على هذا المستوى ، مما يضمن أن اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا سيكون جاهزًا لقوة مباريات الكبار بمجرد عودته إلى لياقته الكاملة في صيف عام 2022.

إذن ما الذي يميز أوكوه عن قلب دفاع آخر في عمره؟

قال ماورو لوسترينيلي مدرب منتخب سويسرا تحت 21 سنة لـ 24 Heures: "إنه قوي بدنياً ، ومقاتل شرس وقوي في الثنائيات".

"يدافع جيدًا ، وجيد في البناء ، وذلك بفضل قدرته على اللعب بكلتا قدميه. وهي ميزة رائعة للاعب المعاصر".

قدرة اللعب بالقدمين والراحة في الاستحواذ هو شيء نادر يصعب على الكشافة والمدربين على حد سواء توفيره في فرقهم ، مما يعني أن أوكوه - الذي لا يخشى الخروج من الدفاع والمساهمة في الهجوم - من المرجح أن يصبح محل صراع في المستقبل.

يمتلك أيضًا سمات شخصية قوية ؛ وصفه إجليسياس بأنه "مهذب ، وحاصل على تعليم جيد ، ولديه قيم عائلية عظيمة. إنه قوي في الميدان كما هو في الدراسة".

كل هذا يضيف إلى كون أوكوه من مواهب النخبة ، وهو ما يفسر حرص سالزبورج على تواجد اللاعب بعد منح الشاب عقدًا جديدًا مدته أربع سنوات في صيف 2021.

قال أوكوه لتاجيس أنزيجر في أكتوبر: "أنا في سالزبورج لأنهم يرون شيئًا في داخلي. أريد أن أظهر أنهم على حق في ذلك."

طالما أن الإصابات على الخطوط الجانبية لا تصبح هي القاعدة بالنسبة لأوكوه ، فهو في طريقه للقيام بذلك.