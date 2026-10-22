"النادي متعفن من القمة للقاع" .. كاراجر يفتح النار على برونو فيرنانديش بسبب مايكل كاريك!

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اتهامات متبادلة بين اللاعب ومدربه

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شن أسطورة ليفربول جيمي كاراجر هجوماً لاذعاً على برونو فيرنانديش، واصفاً قائد مانشستر يونايتد بأنه "عار مطلق" في أعقاب خلاف علني مع المدرب مايكل كاريك.

ويأتي هذا التوتر بعد أن تلقى مانشستر يونايتد هزيمة مذلة بنتيجة 4-1 في دوري أبطال أوروبا على يد الوافد الإيطالي الجديد كومو.

هزيمة ثقيلة في إيطاليا تكشف توترات يونايتد

اشتدّت الضغوط على كاريك بشكل حاد بعد أن تعرّض فريقه لخسارة مذلة على أرضية ملعب جوزيبي سينيجاليا. فقد حقق الوافد الجديد إلى دوري أبطال أوروبا بقيادة سيسك فابريجاس فوزًا عريضًا بنتيجة 4-1، في خسارة هي الخامسة ليونايتد خلال 11 مباراة في مختلف المسابقات.

وفاض الإحباط بعد المباراة، حيث شكّك فيرنانديش علنًا في الترتيب التكتيكي للفريق بعد استبداله في الدقيقة 67. ولم يتردد كاريك في ردّه، إذ وجّه انتقادًا لاذعًا لمعدل جهد لاعبيه.

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وأثار هذا التراشق الفوري وابلًا من الانتقادات من محللي التلفزيون، حيث تصدّر مدافع ليفربول السابق كاراجر إدانة قائد يونايتد عبر CBS Sports.

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بدأت التداعيات عندما انتقد فيرنانديش بشكل مباشر الاستراتيجية الدفاعية للجهاز الفني. وقال لاعب الوسط: "كان قرارًا من الجهاز الفني بعدم الضغط رجل لرجل، وترك مساحات خلفنا أحيانًا".

وسارع كاريك إلى الرد بتلميح واضح: "أيًّا كان النظام الذي تلعب به، وأيًّا كانت التكتيكات التي تلعب بها، إذا لم تركض، ولم تركض إلى الأمام والخلف، فلن تفوز".

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وهبّ كاراجر للدفاع عن كاريك، مستشهدًا بـاعتذار ليساندرو مارتينيز مؤخرًا عقب انتقاد مماثل لإدارة النادي بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد.

وقال: "قلنا الأسبوع الماضي إن ليساندرو مارتينيز تجاوز حدوده تمامًا بانتقاده الإدارة فوقه. وأن يفعل برونو فيرنانديش الشيء ذاته فهو عارٌ حقًا. لقد حاز جائزة لاعب العام الموسم الماضي. وجاء ذلك على خلفية تولّي مايكل كاريك منصب المدرب.

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"ما كان ليحصل على تلك الجائزة لولا كاريك، لأن كاريك أعاده إلى مركزه الصحيح، ثم قدّم موسمًا رائعًا لأنه لاعب موهوب.

"لكن عندما تفكر فيه كلاعب، فهو موهبة، إلا أن ما يتعلق بالعقلية وطريقة تصرفه ليس صحيحًا على الإطلاق".

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ثم فكّك المحلل بشكل منهجي معدّل الجهد الدفاعي للقائد. وأضاف كاراجر: "تصرّف بتلك الطريقة لأنه استُبدل، ولأنه تعرّض للإحراج الليلة من المدرب حين استبدله.

"أنا أعلّق على مباريات أشاهد فيها مانشستر يونايتد، وهو يركض في كل مكان كطفل في فناء المدرسة من أجل المشجعين. وجميعهم يظنون أنه يعمل بجد، لكنه ليس كذلك. إنه يقتل بقية الفريق بفعله هذا".

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مشكلات عميقة الجذور تنهش ناديًا "متعفنًا"

ووسّع كاراجر نطاق حديثه ليسلّط الضوء على مشكلة منهجية في أولد ترافورد، مشيرًا إلى أن فيرنانديش صمد الآن أطول من قائمة طويلة من المدربين.

وتساءل: "أليس هذا مضحكًا؟ كم مدربًا تعاقب عليه؟ هل هذا يعني أن كل مدرب في مانشستر يونايتد لا يملك هوية؟ عند كم مدرب نقف الآن مع برونو فيرنانديش؟ خمسة؟ إنهم يغيّرون المدرب كل موسم... مانشستر يونايتد متعفّن من القمة إلى القاع".

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ورغم الخلل البنيوي، أقرّ المدافع السابق بأن وضع كاريك بات لا يُحتمل. وتابع لاعب ليفربول السابق حديثه عن الغريم: "قلت في وقت سابق إن الأمر لا يتعلق بالمدرب. بل يتعلق بكل ما يخص النادي. ومن يملك الإجابات؟ نحن نعلّق على ذلك طوال الوقت، 'ربما يحتاجون إلى تغيير المدرب أو فعل هذا أو ذاك.

"لكن اسمعوا، لا شك أن المدرب يجب أن يتم تغييره الآن. الآن، هذا لا يمكن أن يستمر بالنسبة لنادٍ بمكانة مانشستر يونايتد".

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ومع ذلك، أشاد كاراجر باستعداد كاريك لمواجهة لاعبيه علنًا. وأشار قائلًا: "لكنني سعيد أن مايكل كاريك خرج وقال ذلك عن برونو فيرنانديش، أنه لا يركض، لأنهم لا يركضون، ولا أحد ينكر ما قدمه المدرب للفريق.

"السبب في وجود مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا هو كاريك، فهو من أوصلهم إلى هناك. والسبب في حصول النادي على 100 أو 150 مليون جنيه إسترليني إضافية هو أنه أوصلهم إلى هناك.

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"لم يظن أحد أنه سيبلغ دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. لذا أتعاطف معه بعض الشيء. إنه يحب النادي، وهو شخصية أسطورية كلاعب، لكن من الواضح أن الأمور لا تسير على ما يرام له كمدرب، وهذا يجب أن يتغير.

"لكنني مسرور لأنه استبدل [فيرنانديش]، وسعيد لأنه ردّ بتصريح لاذع في المؤتمر الصحفي، لأن هذا ما يحتاجه بعض أولئك اللاعبين".

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اختبار حاسم في الدوري الإنجليزي الممتاز بانتظارهم أمام بورنموث





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لا يملك يونايتد وقتًا كافيًا للتوقف عند مذلّتهم الأوروبية، إذ يستعدون لاستضافة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل.

ومع خمس هزائم بالفعل هذا الموسم وتعادل أخير أمام ليدز، تكتسب المباراة المحلية أهمية بالغة. فأي نتيجة أقل من فوز مقنع في أولد ترافورد قد تدفع مجلس الإدارة إلى إجراء تغيير سريع في منصب المدرب.