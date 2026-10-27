"اذهب إلى السعودية" .. هجوم على برونو فيرنانديش بعد خطأ "لا يغتفر" في مانشستر يونايتد

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يعتقد بول سكولز؛ نجم مانشستر يونايتد الأسبق، أنه لم يعد من الممكن الوثوق ببرونو فرنانديش كقائد للشياطين الحمر، وأنه ينبغي عليه الانتقال إلى السعودية بعد انتقاده «الذي لا يغتفر» لمايكل كاريك. فقد شكك فرنانديش في تكتيكات المدرب عقب الهزيمة 4-1 أمام كومو في دوري أبطال أوروبا، ثم تم استبعاده من تشكيلة المباراة أمام بورنموث، حيث ادعى نيكي بوت أنه عرّض إرثه للخطر.

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فيرنانديش ينتقد كاريك بعد الهزيمة الساحقة أمام كومو

أخبر سكولز فرنانديش أنه عليه مغادرة كرة القدم الأوروبية بعد أن شكك قائد مانشستر يونايتد علناً في تكتيكات كاريك عقب الهزيمة 4-1 أمام كومو في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي. وانتقد فرنانديش قرار عدم اللجوء إلى الضغط الفردي على اللاعبين الإيطاليين، قائلاً إن ذلك سمح للخصم بزيادة ثقته بنفسه.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان كاريك قد أخطأ في التكتيكات، قال فرنانديش: «هذا الأمر يخص المدرب والجهاز الفني، وليس أنا». ثم استبعد كاريك لاعب الوسط من تشكيلة المباراة أمام بورنموث في عطلة نهاية الأسبوع، وانتقد سكولز الآن اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً في بودكاست «The Good, The Bad & The Football».

سكولز يصف تصريحات فرنانديش بـ«غير المسموح بها»

قال سكولز: «ما قاله برونو فرنانديش الأسبوع الماضي، أعتقد أنه أمر لا يغتفر. كيف يمكن الوثوق ببرونو فرنانديش ليكون قائداً لأي فريق ينضم إليه الآن؟ أعتقد أنه ربما يحتاج إلى الابتعاد عن كرة القدم الأوروبية والذهاب إلى السعودية فحسب، ليبتعد عن الطريق. لا أعتقد أن أي مدرب أو أي عضو في الجهاز الفني يمكنه الوثوق به بعد ذلك».

ليست هذه المرة الأولى التي ينتقد فيها سكولز سلوك فرنانديش، حيث سبق أن طلب منه «أن يغلق فمه» بعد أن انتقد قائد مانشستر يونايتد أداء فريقه في الهزيمة 2-0 أمام هال سيتي في المباراة الأولى من الموسم. كما اتهم سكولز لوك شو بتقويض مكانة كاريك بعد أن قال المدافع إن مانشستر يونايتد «كان بإمكانه الاستعداد بشكل أفضل» لتلك المباراة.

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بوت يقول إن فرنانديش عرّض إرثه للخطر

يعتقد نيكي بوت، شريك سكولز في البودكاست، أن فرنانديش قد عرّض إرثه للخطر بتصريحاته الأخيرة. وقال بوت: "نحن نمدحه على قدراته، فقد كان اللاعب الوحيد خلال الـ12 أو 13 عامًا الماضية الذي كان يقول: 'أعرف ما يعنيه اللعب لهذا النادي، وأنا جيد بما يكفي لألعب كرة القدم، وسأحمل هذا العبء على عاتقي وسأقود الفريق. سأسجل الأهداف. سأصنع الفرص. لن أرحل. سأبقى. سأخوض المعركة'. لكنه دمر سمعته بنفسه في مقابلة واحدة. هذا تصرف غبي».

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ظل فرنانديش باستمرار أحد أفضل لاعبي مانشستر يونايتد منذ انضمامه قادمًا من سبورتنج لشبونة في عام 2020، لكن مستواه تراجع هذا الموسم. بعد أن حطم الرقم القياسي لعدد التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز بـ21 تمريرة في الموسم الماضي، لم يسجل سوى تمريرة حاسمة واحدة هذا الموسم، ضد إيبسويتش، في حين أن ثلاثة من أهدافه الأربعة جاءت أيضًا ضد الفريق الصاعد حديثًا، بينما سجل الهدف الرابع ضد فريق «صباح» المتواضع في دوري أبطال أوروبا.

كاريك يحصل على فرصة لتغيير مسار الموسم

أكد مانشستر يونايتد اليوم أن كاريك سيحظى بفرصة لتغيير مسار موسم النادي وسط سلسلة نتائج سيئة تركته في المركز السادس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.

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ويتوجه مانشستر يونايتد إلى ستامفورد بريدج يوم السبت، حيث سيكون كاريك متلهفاً لكي يحصد لاعبوه أول ثلاث نقاط لهم منذ الفوز على إيبسويتش في نهاية أغسطس.