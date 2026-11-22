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أكد برونو فيرنانديش؛ قائد مانشستر يونايتد، أن النادي قدّم له رسميًا عرضًا لتجديد عقده، لكنه قرر تجميد كل المحادثات. ويشدد صانع الألعاب البرتغالي على أن مستقبله الشخصي يجب أن يأتي في المرتبة الثانية بينما يركز الفريق على تصحيح مساره ووقف سلسلة نتائجه السيئة على أرض الملعب.

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تجميد مفاوضات العقد

يرتبط لاعب الوسط البالغ من العمر 32 عامًا حاليًا بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2026-2027، مع امتلاك يونايتد خيارًا داخليًا لتفعيل تمديد إضافي لمدة 12 شهرًا. وعلى الرغم من التقارير التي تحدثت عن خلاف بين الطرفين، سارع فيرنانديش إلى التوضيح بأنه لا يحاول ابتزاز النادي للحصول على زيادة ضخمة في راتبه أو عقد طويل المدة بشكل مبالغ فيه. وكشف أن النادي أظهر التزامه تجاهه بتقديم عرض جديد، لكنه يرى أن التوقيت غير مناسب للجلوس إلى طاولة المفاوضات في ظل الأجواء الرياضية الحالية في أولد ترافورد.

وأوضح فيرنانديش في مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس: «لا، لا توجد أي مفاوضات جارية، لكنني رأيت أشخاصًا يقولون إنه طلب المزيد من المال وطلب المزيد من السنوات. لو كنت أريد المزيد من المال، لما كنت هنا. كان لدي مكان أذهب إليه لأحصل على أموال أكثر بكثير مما أتقاضاه في مانشستر يونايتد».

كما شدد القائد على أنه لن يصبح عبئًا على النادي، ولن يبقى لمجرد تقاضي راتبه حتى انتهاء عقده، مضيفًا: «في اللحظة التي يقول لي فيها النادي: "برونو، حان وقت الانفصال"، سأكون أول من يخرج من الباب. نعم، عرض عليّ النادي عقدًا جديدًا، وأعتقد أن ذلك يُظهر من جانبهم أنهم يريدون بقائي. لكنني وضعت ذلك جانبًا لأنني لا أعتقد أنها اللحظة المناسبة، لا بالنسبة لي ولا بالنسبة للنادي، للحديث عن المفاوضات، لأن الأهم الآن هو أن يعود النادي إلى تحقيق الانتصارات».

طموحات بحصد الألقاب الكبرى

ورغم تذبذب نتائج النادي مؤخرًا وصعوبة الحفاظ على المنافسة على اللقب، يرفض نجم سبورتينج لشبونة السابق خفض سقف طموحاته. فهو لا يزال يركز على أكبر الألقاب في كرة القدم، ويرى أن الجماهير أظهرت وفاءً لافتًا خلال حقبة صعبة. ورفض فيرنانديش فكرة أن يُحتفى بمجرد إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا باعتباره النجاح الأسمى لنادٍ بحجم يونايتد.

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وأكد القائد: «سيبقى هدفي دائمًا الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع النادي الذي ألعب له. لن أتهرب من ذلك أبدًا، ولن أقول أبدًا: لا، يجب أن يكون هدفنا في الوقت الحالي هو احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى».

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تصفية الأجواء مع مايكل كاريك

كما انتهز فيرنانديش الفرصة للرد على الشائعات حول خلاف مع مايكل كاريك عقب الهزيمة الثقيلة أمام كومو وجلوسه على مقاعد البدلاء بعدها. وكانت التكهنات قد تزايدت بأن انتقادات القائد العلنية للجهاز الفني هي التي أدت إلى استبعاده من التشكيلة الأساسية، لكن فيرنانديش أكد أن المدرب أوضح له الموقف شخصيًا. ووفقًا للاعب، كان القرار فنيًا بحتًا ويهدف إلى إيجاد وسيلة لتحسين أداء الفريق ككل خلال فترة صعبة من النتائج.

وقال فيرنانديش: «جاء المدرب للتحدث معي بعد تلك المباراة، أو قبل مباراة بورنموث، ليقول: "اسمع، لن أدفع بك أساسيًا غدًا. لا علاقة للأمر بتصريحات كومو، أعلم أن الناس سيربطون الأمر بها. أريد فقط أن أخبرك بأننا بحاجة إلى تغيير شيء ما، عليّ إجراء تغيير، فالأداء لم يكن جيدًا، لذا أريدك فقط أن تعرف أن الأمر لا علاقة له بذلك"».

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حقبة جديدة تحت قيادة ماوريسيو بوتشيتينو

ومع انتقال يونايتد إلى فصل جديد تحت قيادة ماوريسيو بوتشيتينو، أبدى فيرنانديش تفاؤله بالانطباعات الأولى التي تركها المدرب الأرجنتيني. ووصف لاعب الوسط المدير الفني بأنه شخصية صارمة لكن ذات تأثير إيجابي، وقد وضع القواعد بوضوح منذ البداية فيما يتعلق بتطلعاته. واللافت أن فيرنانديش كشف أنه كان على وشك الانضمام إلى توتنهام بقيادة بوتشيتينو في عام 2019، مدفوعًا بإمكانية اللعب إلى جانب نجوم مثل هاري كين وهيونج مين سون، قبل أن يحط رحاله في النهاية في أولد ترافورد.

واختتم فيرنانديش قائلًا: «إنه شخص يحب أن يمنح الفريق طاقة جيدة جدًا، شخص إيجابي للغاية وقوي وصارم، وقال منذ البداية إنه لن يسمح لنا بألا نقدم له ما يطلبه من الفريق ومن كل لاعب».