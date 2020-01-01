برونو فيرنانديس يبلغ لشبونة برغبته في الانضمام لمانشستر يونايتد هذا الشهر

البرتغالي برونو فيرنانديس صانع ألعاب فريق سبورتنج لشبونة يبلغ إدارة فريقه في رغبته بتمثيل مانشستر يونايتد بداية من يناير الجاري.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديس نجم وسط ملعب فريق سبورتنج لشبونة قد أبلغ إدارة فريقه برغبته في الرحيل هذا الشتاء.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تيليجراف" والتي أكد أن اللاعب قد تحدث مع الإدارة وأخبرهم أنه يجب أن ينضم لمانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويريد الفريق البرتغالي الحصول على مبلغ يقارب الـ 80 مليون يورو من خلف الصفقة وهو ما يراه مانشستر يونايتد مبالغًا فيه للغاية بالنسبة لامكانياته.

سولشاير يكشف عن غيابات مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون

يعرض الفريق الإنجليزي حوالي 50 مليون يورو فقط حددتها الإدارة لتلك الصفقة وتأمل أن تنجح في إقناع نظيرتها في الفريق البرتغالي بها.

ولا يعد مانشستر يونايتد هو الفريق الوحيد المهتم بالحصول على خدمات اللاعب، حيث ارتبط اسمه بتوتنهام في الصيف الماضي قبل أن يضم النادي اللندني اللاعب جيوفاني لو سيلسو.

وسعى مانشستر يونايتد هو الآخر للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكن الصفقة لم تتم لعدم الاتفاق بين الطرفين.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت أن رئيس سبورتنج لشبونة قد اجتمع يوم الجمعة الماضية بإد وودوارد الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد للتفاوض على الصفقة.