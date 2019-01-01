هدف ريال مدريد: حلمي اللعب في الدوري الإنجليزي

تعرف على تصريحات برونو فيرنانديس حول محاولة توتنهام ضمه

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد برونو فيرنانديس، لاعب سبورتنج لشبونة والمطلوب في ريال مدريد، أنّه اتفق مع توتنهام على الانضمام لهم ولكن فريقه أوقف الصفقة.

ريال مدريد يحاول التعاقد مع بول بوجبا من مانشستر يونايتد ولكن بسبب تعقد الصفقة اتجه إلى برونو.

وقال صاحب الـ 24 عامًا في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورت" : "توصلت لاتفاق مع نادي توتنهام للانضمام إلى صفوفهم في الصيف الجاري وكانت الأمور لم تتم".

وأوضح: "أترك الأمور المالية لأهل الاختصاص وسبورتنج لشبونة رفضوا العرض المقدم من توتنهام".

وتابع: "حلمي دائمًا اللعب في الدوري الإنجليزي وأتمنى أن أستطيع تحقيقه في المستقبل".

وكان المدير الرياضي لفيورنتينا، دانييلي باردي، أكد رفض سبورتنج لضم رافينيا لأنهم تخلوا عن فيرنانديس لريال مدريدز

وارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع فان دي بيك من أياكس الهولندي وكذلك كريستيان إيريكسن من صفوف توتنهام.

ريال مدريد صرف نحو 300 مليون يورو خلال الصيف الجاري على التعاقدات.