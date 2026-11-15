"لا توجد ليالٍ يجب نسيانها" .. برونو فرنانديش يكشف أسباب هزيمة الدنمارك الثقيلة عقب اعتزال كريستيانو رونالدو

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أكد لاعب خط وسط منتخب البرتغال برونو فرنانديش على ضرورة أن يتعلم زملاؤه من أخطائهم بعد تعرضهم لهزيمة قاسية بنتيجة 4-1 أمام الدنمارك في مباراة دوري الأمم الأوروبية التي أقيمت في براغا يوم السبت. وفي أول مباراة يخوضها الفريق المضيف منذ اعتزال قائده الأسطوري كريستيانو رونالدو الأسبوع الماضي، أضاع أصحاب الأرض فرصة حسم صدارة المجموعة A4.

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تكريمات تسبق هزيمة ساحقة على أرض الفريق

شاهد فرنانديش هذه المناسبة المؤثرة تتحول إلى خيبة أمل في براجا، حيث خرج اللاعبون مرتدين قمصان رونالدو 7 إلى جانب لافتات GOAT و"شكرًا لك أيها القائد" تكريمًا للاعب البالغ من العمر 41 عامًا والحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات.

وكان رونالدو قد أعلن الأسبوع الماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتهاء مسيرته التي سجل خلالها رقماً قياسياً عالمياً بلغ 146 هدفاً في 234 مباراة دولية، وذلك بعد أن تسبب انسحابه من الملعب في سبتمبر الماضي، احتجاجاً على استبعاده من التشكيلة الأساسية في مباراة الدنمارك، في فرض غرامة قدرها 215 جنيهاً إسترلينياً وإيقافه لمدة 30 يوماً، على الرغم من أن المدرب جورج جيسوس كان لا يزال يعتزم إشراكه في التشكيلة.

وبعد أن حصل على القميص الأيقوني رقم 7، لم يُحدث جناح نادي بروج كارلوس فوربس تأثيرًا يذكر بعد دخوله من مقاعد البدلاء بعد مرور ساعة من المباراة.

صانع الألعاب يعترف بأن الزوار أغلقوا منطقة الوسط

على أرض الملعب، سجل بيير-إميل هوجبيرج ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول مباشرةً عقب لمسة يد من روبن دياش، قبل أن يسجل مهاجم نابولي راسموس هويلوند هدفين في غضون ثماني دقائق في بداية الشوط الثاني. ثم سجل مدافع فولهام يواكيم أندرسن الهدف الرابع بضربة رأس في الدقيقة 75، قبل أن يسجل لاعب وسط ريال مدريد برناردو سيلفا هدفًا شرفياً في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد أن أُحبطت محاولة جواو نيفيش.

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وفي حديثه إلى قناة «كانال 11» بعد المباراة، أوضح فرنانديش كيف نجح الضيوف في تحييد نقاط القوة المعتادة للمنتخب البرتغالي: "لا توجد أمسيات يجب نسيانها؛ كانت أمسية للتعلم، ولرؤية الأخطاء التي ارتكبناها. كانت مباراة صعبة بالنسبة لنا: لم نتمكن من الدخول في أجواء المباراة بالطريقة التي أردناها".

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وأضاف: "عادةً ما نكون فريقًا قويًا جدًّا عند اللعب عبر الوسط. كانت الدنمارك ذكية جدًّا في إغلاق المساحات أمامنا في الوسط؛ لم نتمكن من اختراق تلك المنطقة كثيرًا لخلق الفرص. حاولنا أكثر عبر الأجنحة، في مواقف واحد ضد واحد، لإرسال العرضيات - فنحن نعلم أنهم أقوياء في تلك المنطقة".

كثافة خط الوسط خنقت التهديد الهجومي

وأشاد فرنانديش بفعالية الضيوف في استغلال الفرص، بينما بحث عن الجوانب الإيجابية التي يمكن الاستفادة منها في المستقبل، وتابع: "كانت الدنمارك فعالة للغاية أيضًا - فقد سجلت من الفرص التي أتيحت لها، وكانت مباراة سارت الأمور فيها بشكل سيئ بالنسبة لنا في النهاية. ومع ذلك، نحن ندرك أن ليس كل ما فعلناه كان إيجابيًا، وهناك جوانب تحتاج إلى تحسين. ومع ذلك، لم يكن كل شيء سلبيًا اليوم، وهناك جوانب إيجابية يمكننا أخذها من هذه المباراة إلى المباراة التالية".

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وفي تفصيله لكيفية قيام الدنماركيين بتعطيل بناء الهجمات البرتغالية عبر الوسط، أضاف: "كانوا أكثر قوة في الوسط وأغلقوا المساحات، حتى عندما كانت الكرة في حوزتنا. تسببوا لنا في مشاكل، خاصة مع وجود [ميكيل] دامسجارد الذي كان يلعب بين الخطوط.

"كان من الصعب عليّ تحديد لاعب لأراقبه، وافتقرنا إلى القدرة على تمرير الكرة إلى جواو فيليكس بشكل متكرر. انتهى الأمر بصعوبة بناء الهجمات عبر الوسط... وأجبرونا على اللعب أكثر على الأجنحة بدلاً من الوسط، وهو ما يمثل نقطة قوتنا".

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رحلة كارديف تحدد متصدر المجموعة

بعد فوزه في مبارياته الأربع الأولى في المجموعة A4 ليضمن مكانها في ربع النهائي، لا يزال منتخب البرتغال متصدرًا المجموعة بفارق ثلاث نقاط على الرغم من الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها يوم السبت. وبالتالي، لا يحتاج رجال جيسوس سوى إلى تجنب الهزيمة أمام ويلز في كارديف يوم الثلاثاء للتأهل كصدارة المجموعة. في غضون ذلك، ستستضيف الدنمارك، التي تحتل المركز الثاني، جارتها الاسكندنافية النرويج في نفس الليلة، ساعيةً إلى مواصلة الزخم الذي اكتسبته من فوزها الساحق في براغا.