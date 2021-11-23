برونو براكسيديس: مايسترو خط الوسط المطلوب في الدوري الإنجليزي والألماني

عندما نتحدث عن بطولات كرة القدم للشباب في جميع أنحاء العالم ، فإن القليل منها هو المعروف مثل كأس ساو باولو للشباب.

مع بداية الموسم في البرازيل يشارك في الكأس 128 فريقًا من جميع أنحاء البلاد بمشاركة أفضل المواهب الشابة.

ومن بين الذين خرجوا من كوبينيا أبطال كأس العالم كافو وراي وديدا ، بالإضافة إلى نجوم السليساو الحاليين ماركينيوس وفينيسيوس جونيور وأنتوني.

بعد إلغاء نسخة 2021 من البطولة بسبب فيروس كورونا، كانت آخر مرة لعبت فيها كوبينيا في يناير 2020 ، عندما تفوق لاعب على البقية.

في عمر 17 عامًا فقط ، تألق برونو براكسيدس في النهائي مع إنترناسيونال، حيث سيطر على خط الوسط من البداية إلى النهاية.

أظهر صاحب القدم اليسرى رؤيته الممتازة عند بناء اللعب من الدفاع بينما أوضح أيضًا قدرته الشاملة من خلال التقدم للأمام وصناعة الأهداف لفريقه.

بعد ستة أسابيع ، كان براكسيدس يشارك من مقاعد البدلاء في الفريق الأول لإنترناسيونال في كوبا ليبرتادوريس ، وعلى الرغم من أنه يستعد لأول نهائي قاري له في نهاية هذا الأسبوع ، إلا أن مسيرته بدأت بالفعل مع فريق آخر.

سيكون براكسيدس جزءًا من فريق ريد بول براجانتينو الذي سيواجه أتليتيكو باراناينسي في نهائي كوبا سودأمريكانا يوم السبت ، بعد موسم أعلن فيه عن نفسه كنجم المستقبل.

قطع اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا شوطًا طويلاً في وقت قصير ، حيث أصبح "براجابول" ثالث نادٍ يمثله بعد بداية مضطربة لمسيرته الكروية.

ولد براكسيدس في إيتابوراي ، بمدينة ريو دي جانيرو ، وبدأ لعب كرة القدم مع فلومينينسي.

سرعان ما ظهر كموهبة يجب مراقبتها ، حيث حصل على استدعاءات للفئات العمرية في منتخب البرازيل ، قبل أن يثير الجدل عندما انضم لفريق تحت 17 عامًا في مفاجاة غير متوقعة مع التريكولور.

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عندما سئل عن الفريق الذي يشجعه على وسائل التواصل الاجتماعي ، أجاب براكسيديس بقوله: "اتبع القائد" ، مشيرًا إلى أنه كان من محبي أغطية الطاولات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي آنذاك ومنافس فلامنجو في كروستاون.

أحدث ذلك جدلاً واسعًا بين أنصار النادي ، وبعد فترة وجيزة من إنهاء عقد براكسيدس ، انضم لإنترناسيونال في صفقة انتقال حر في أوائل عام 2019.

بعد أكثر من عام بقليل وجد نفسه في الفريق الأول ، حيث وجد إدواردو كوديت أولاً ثم خليفته أبيل براجا ضالتهم في الشاب الموهوب.

قال كوديت ، المدرب الذي قاد براكسيديس لأول مرة لعالم الاحتراف في عام 2020: "براكسيديس يسحرني ، إنه يتمتع بجودة عالية ، خاصة في اللمسة الأخيرة.

"هو لاعب عظيم. إنه يشبه جيوفاني لو سيلسو."

بحلول نهاية موسم 2020 ، كان براكسيديس لاعبًا أساسيًا لإنترناسيونال، لكنه وجد صعوبة في زيادة الدقائق بمجرد بدء الموسم الجديد في ربيع عام 2021.

نبه ذلك براجانتينو ، الذي يخوض موسمه الثاني فقط في دوري الدرجة الأولى ، إلى إمكانية ضمه ، وفي يونيو قدموا عرضًا بقيمة 36 مليون ريال برازيلي (5 ملايين جنيه إسترليني / 6.5 مليون دولار) للاعب الشاب.

تم قبول العرض من قبل إنترناسيونال ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الصعوبات المالية التي يواجهها ، واعتبره الكثيرون بمثابة انقلاب لبراجانتينو حيث بدأت مجموعة ريد بول في وضع بصمتهم على أمريكا الجنوبية ، تمامًا كما فعلوا في أوروبا.

أظهر براكسيديس بالتأكيد سبب استثمار الكثير فيه خلال الأشهر الستة الأولى له مع النادي ، حيث سجل ثلاثة أهداف - بما في ذلك اثنين من تسديدات بعيدة - وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 22 مباراة في جميع المسابقات.

A left foot rocket from Bruno Praxedes 🚀🔥 pic.twitter.com/usdVfBMAAU — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) July 8, 2021

سجل هدفه الأول مع النادي من تسديدة من 25 متر تقريبًا في الزاوية ضد كويابا ، وتمت مقارنته مع لاعب وسط آخر حقق نجاحًا كبيرًا في ريد بول ، وهو مارسيل سابيتزر ، وكانت أخبار بأن لايبزيج يراقب براكسيدس.

وبحسب ما ورد أظهر باير ليفركوزن وواتفورد ولانس اهتمامًا بالشاب ، الذي تولى منذ رحيل نجم براجانتينو كلاودينيو إلى زينيت سان بطرسبرج في أغسطس، دور مايسترو خط الوسط ، ولعب أكثر كصانع ألعاب.

سيحتاج براجانتينو بالتأكيد إلى براكسيدس في أول نهائي قاري له في نهاية الأسبوع ، وبعد أن غاب شهرًا بسبب الإصابة ، يجب أن يكون مستعدًا للتحدي.

نظرًا لكونه "جوهرة التاج" لمشروع ريد بول البرازيلي ، فإن الكثير من الأمور تقع على أكتاف براكسيدس ، لكن لا يوجد ما يمنعه من السير على خطى هؤلاء النجوم السابقين الآخرين في بطولة كوبينيا للناشئين.