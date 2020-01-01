برونو أوفيني : لم أوقع للاتحاد وبعد مباراة السد سنرى ماذا سيحدث

نعم توجد مفاوضات مع الاتحاد خلال الأيام الأخيرة ولكنني لم أوقع لهم

كشف اللاعب البرازيلي برونو أوفيني لاعب نادي الوكرة القطري حقيقة توقيعه لنادي الاتحاد السعودي بحسب ما أعلنت العديد من الصحف المحلية خلال الأيام الماضية.

العديد من التقارير قالت أن العميد الاتحادي مهتم بالتعاقد مع اللاعب من أجل تعويض رحيل اللاعب المغربي مروان دا كوستا.

وفي تصريحات لصحيفة "الشرق" القطرية قال أوفيني : "نعم توجد مفاوضات مع الاتحاد خلال الأيام الأخيرة ولكنني لم أوقع لهم".

وأضاف أوفيني : "لقد تلقيت العرض وأنا أدرس في هذا العرض بتمهل دون استعجال لأن كل تركيزي حالياً موجه بالكامل لمباراة الفريق مع السد ولا أشغل نفسي كثيراً بهذا الأمر في الوقت الحالي".

لاعب نادي النصر السابق أكمل : "أنا كلاعب محترف يهمني كثيراً أن أركز على مباراة الفريق المُقبلة، وعقب مباراة السد ستكون هناك فترة راحة وخلالها سأكون قد توصلت لتشكيل رأي نهائي وسأحسم هذا الموضوع".

وبالحديث عن حقيقة توقيعه للاتحاد قال : "قرأت ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولكني الآن أنفي تماماً أن يكون لي وكيل حتى يقدم شروط مالية تعجيزية لنادي الاتحاد السعودي".

وأنهى اللاعب تصريحاته قائلاً : "أنا وكيل نفسي وأنا من يقرر أي خطوة تخصني، وهناك الكثير من الأشياء غير الصحيحة لا أريد الحديث عنها الآن لأنني أركز على مباراة السد وبعدها سيكون لكل حادث حديث".