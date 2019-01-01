الدوري الإنجليزي الممتاز

بروس: فيرمينو هو كانتونا الخاص بليفربول

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Getty Images
ستيف بروس يقارن بين نجم ليفربول فيرمينو ونجم مانشستر يونايتد السابق إيريك كانتونا

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال ستيف بروس المدير الفني لنادي نيوكاسل إن روبيرتو فيرمينو بالنسبة لليفربول بات يمقل نفس قيمة إيريك كانتونا مع مانشستر يونايتد حين كان لاعبًا.

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ولعب فيرمينو دورًا كبيرًا في فوز ليفربول على نيوكاسل مساء السبت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على الرغم من مشاركته في المباراة كبديل.

وبخصوص ذلك، قال ستيف بروس إن روبيرتو فيرمينو تطور كثيرًا في الآونة الأخيرة وبات يمثل قيمة كبيرة بالنسبة لخط هجوم ليفربول ولمنظومة يورجن كلوب.

وأضاف: "وجود فيرمينو في التشكيل الأساسي لليفربول يعطي الفريق قوة إضافية بغض النظر عن عدد الأهداف التي يسجلها أو يصنعها اللاعب البرازيلي"

وتابع: "إنه يذكرني بإيريك كانتونا في مانشستر يونايتد، في فترة تألقه كان يعطي نفس الثقل والتأثير بالنسبة لخط هجوم الفريق، هو حالة مميزة للغاية"

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يذكر أن فيرمينو بات أول لاعب برازيلي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يتخطى حاجز الـ 50 هدفًا، مستمرًا في أرقامه المميزة مع الفريق والتي لا تتعارض مع أدواره الأخرى.

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