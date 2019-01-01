بروس: فيرمينو هو كانتونا الخاص بليفربول

ستيف بروس يقارن بين نجم ليفربول فيرمينو ونجم مانشستر يونايتد السابق إيريك كانتونا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال ستيف بروس المدير الفني لنادي نيوكاسل إن روبيرتو فيرمينو بالنسبة لليفربول بات يمقل نفس قيمة إيريك كانتونا مع مانشستر يونايتد حين كان لاعبًا.

ولعب فيرمينو دورًا كبيرًا في فوز ليفربول على نيوكاسل مساء السبت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على الرغم من مشاركته في المباراة كبديل.

وبخصوص ذلك، قال ستيف بروس إن روبيرتو فيرمينو تطور كثيرًا في الآونة الأخيرة وبات يمثل قيمة كبيرة بالنسبة لخط هجوم ليفربول ولمنظومة يورجن كلوب.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 15, 2019

وأضاف: "وجود فيرمينو في التشكيل الأساسي لليفربول يعطي الفريق قوة إضافية بغض النظر عن عدد الأهداف التي يسجلها أو يصنعها اللاعب البرازيلي"

وتابع: "إنه يذكرني بإيريك كانتونا في مانشستر يونايتد، في فترة تألقه كان يعطي نفس الثقل والتأثير بالنسبة لخط هجوم الفريق، هو حالة مميزة للغاية"

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يذكر أن فيرمينو بات أول لاعب برازيلي في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يتخطى حاجز الـ 50 هدفًا، مستمرًا في أرقامه المميزة مع الفريق والتي لا تتعارض مع أدواره الأخرى.