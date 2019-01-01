بوروسيا دورتموند يواصل التحليق في الصدارة بالفوز على لايبزيج

أسود الفيستيفاليا يواصلون التربع على صدارة البوندسليجا بالفوز على لايبزيج

فيسبوك تويتر محمد عماد

حقق فريق بوروسيا دورتموند فوزًا ثمينًا على مضيفه لايبزيج بهدفٍ مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب ريد بول أرينا في إطار الجولة الثامنة عشر من الدوري الألماني "بوندسليجا".

هدف المباراة الوحيد أحرزه اللاعب البلجيكي أكسيل فيتسيل في الدقيقة 19 من الشوط الأول.

ميسي ليس أفضلهم وصلاح ورونالدو ليسا من بينهم، أفضل 10 هدافين بمعدل الأهداف

حاول أصحاب الأرض معادلة النتيجة في الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت في درجة حرارة مئوية (1) فقط، ولكن دفاع أسود الفيستيفاليا كان بالمرصاد، ليصل دورتموند لفوزه الرابع عشر هذا الموسم.

بهذه النتيجة رفع فريق بوروسيا دورتموند رصيده إلى 45 نقطة محتلًا لصدارة جدول ترتيب فرق الدوري الألماني، بينما تجمد رصيد فريق لايبزيج عند 31 نقطة في المركز الرابع رغم الخسارة، ولكنه لا يزال يتمسك بآمل الحفاظ على آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.