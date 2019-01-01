بروسيا دورتموند يقترب من ضم براندت وهازارد

صفقتان جديدتان لبروسيا دورتموند خلال الصيف المقبل

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نجح نادي بروسيا دورتموند الألماني في الفوز بسباق التعاقد مع جوليان براندت من باير ليفركوزن كما بات قريبًا من ضم ثورجان هازارد لا عب بروسيا مونشنجلادباخ.

بايرن ميونخ حاول التعاقد مع براندت إلا أنّ اللاعب فضّل ارتداء قميص أسود الفيستيفال.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إنّ الإعلان الرسمي عن انضمام جوليان إلى دورتموند سيكون خلال الأسبوع الجاري بعد خضوعه للفحص الطبي وسوف ينتقل مقابل 25 مليون يورو بجانب المتغيرات.

في إطار متصل، ألمح مايكل زورك، المدير الرياضي لدورتموند، أنّ فريقه حسم بالفعل صفقة هازارد.

وقال في تصريحات إلى "سبورت بيلد": "نحاول التطور باستمرار وما حققناه في الموسم الحالي يجعلنا نتحمس للعودة للمنافسة في المستقبل".

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وتابع: "نرغب في التعاقد مع صفقات تساعد الفريق على الاستمرار على الألقاب خلال الموسم الجاري ولدينا ميزانية جيدة في سوق الانتقالات الصيفية".

واختتم: "هازارد أحد الأسماء التي تألقت في البوندسليجا ولديه مهارات مذهلة في صناعة الأهداف، ما يمتلكه من إمكانيات يجعله مناسبًا للغاية لطريقة اللعب الهجومية التي نفضلها".

وكان بروسيا قد أعلن التعاقد مع ظهير هوفنهايم نيكو شولز ليكون أول صفقات الفريق للموسم المقبل.