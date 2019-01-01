بروسيا دورتموند يخوض مباراة السوبر الألماني بدون هازارد وبوركي

نادي بروسيا دورتموند مهدد بخوض مباراة السوبر الألماني ضد بايرن ميونخ دون كل من ثورجان هازارد ورومان بوركي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف لوسيان فافر المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند أن فريقه قد يعاني المزيد من الغيابات أمام نظيره بايرن ميونخ في افتتاح الموسم الألماني.

جاء هذا بحسب ما أكد المدير الفني لأسود فيستيفاليا خلال تدريبات الفريق مساء الأمس الخميس، حيث ذكر أن الحارس بوركي سيتغيب عن المباراة.

كما كشف فافر أن الوافد الجديد من صفوف فريق بروسيا مونشنجلاباخ ثورجان هازارد قد يتغيب عن المباراة أيضًا كما هو الحال مع جوليان براندت.

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وشارك هازارد في حصة تدريبية وحيدة مع الفريق، ركض فيها منفردًا بسبب الألم الذي عانى منه في الكاحل خلال الفترة الماضية.

وكان اللاعب الجديد جوليان براندت قد عانى من مشاكل في العضلة الضامة منذ يوم الثلاثاء الماضي وتأكد غيابه قبل كل من بوركي وهازارد.

جدير بالذكر أن بروسيا دورتموند سيواجه نظيره بايرن ميونخ مساء الغد السبت في لقاء السوبر الألماني الذي ينطلق من خلاله الموسم رسميًا.