بروزوفيتش: إنتر كونتي يعرف ما يفعل

أبرز تصريحات مارسيلو بروزوفيتش عقب انتصار إنتر على سامبدوريا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أشاد نجم الوسط الدولي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بالعمل الكبير الذي يقدمه فريقه إنتر مع المدرب أنطونيو كونتي خلال ما مر من الموسم الحالي.

وحقق إنتر انتصارًا هامًا على حساب مضيفه سامبدوريا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليرتقي من جديد إلى صدارة الدوري الإيطالي والتي حصل عليها يوفنتوس مؤقتًا بفوزه على سبال.

ونجح إنتر في إنهاء شوط المباراة الأول متقدمًا على مضيفه سامبدوريا بهدفين مقابل لا شيء، حيث سجل سانشيز الهدف الثاني من صناعة سينسي، قبل أن تتصعب المباراة عليه في شوط المباراة الثاني بعد الطرد المبكر لأليكسيس سانشيز.

— جول مصر (@goaleg) September 28, 2019

وعقب المباراة، قال مارسيلو بروزوفيتش إن تحقيق الانتصارات المتتالية بالنسبة لإنتر أمر إيجابي يجعل الثقة تزداد والفرصة في المنافسة على اللقب ترتفع بمرور الجولات.

وأضاف: "الفريق بات متوازنًا إلى حد كبير ويقدم عملًا رائعًا، كل شيء يبدو إيجابيًا داخل الغرف المفلقة وفي الملعب وكل مباراة ندخلها بثقة ورغبة أكبر في الفوز"

وتابع: "إنتر في الموسم الحالي مع أنطونيو كونتي يعرف جيدًا ما يفعل، لقد قام كونتي بعمل كبير منذ تولى منصبه كمدير فني للنيراتزوري، وجميع اللاعبين متحمسون للعمل معه والمضي قدمًا"

ساري: إنتر؟ لم أشاهد لهم أي مباراة

يذكر أن إنتر بالفوز الذي حققه اليوم قد وصل إلى العلامة الكاملة حتى الآن، حيث لعب 6 مباريات في الدوري الإيطالي فاز بها جميعًا وحقق 18 نقطة في صدارة الترتيب..