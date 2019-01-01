برنامج تأهيلي لمحمود متولي أثناء تواجد الأهلي في تونس

محمود متولي يعاني من إصابة عضلية قوية

يخضع محمود متولي مدافع النادي الأهلي المصري، لفحوصات طبية خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل تحديد موعد عودته للفريق.

وكان متولي قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أثناء مباراة الأهلي والزمالك في بطولة السوبر المصري، قبل أن تتجدد خلال أحد تدريبات الفريق.

والأهلي يسعى لاستعادة محمود متولي من أجل التواجد خلال المباريات المقبلة الهامة للفريق في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

ويواصل متولي برنامجه التأهيلي خلال الفترة الحالية خاصًة أثناء تواجد الفريق في تونس قبل مواجهة النجم الساحلي ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره الجونة بعد قليل على ملعب "الجونة" بالغردقة، ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

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ويسعى الأهلي لمواصلة الانتصارات على حساب الجونة في الجولة الخامسة، بعد استئناف المباريات عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

وإفريقيًا، يتواجد الأهلي في المجموعة الثانية رفقة النجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم بطل زيمبابوي والهلال السوداني.