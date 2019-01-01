برناردسكي يرفع الراية ضد بولونيا وميلان

جناح يوفي متأهب لمباراتي الكأس والسوبر..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى فيديريكو بيرناردسكي جناح يوفنتوس استعداد الفريق لمواجهة بولونيا في كأس إيطاليا ثم ميلان في كأس السوبر، في أولى خطوات العودة من العطلة الشتوية.

وقال بيرناردسكي لسكاي سبورتس:"لدينا مباراتين حاسمتين على الفور، للمضي في الطريق إلى ربع نهائي كأس إيطاليا ثم الفوز بكأس السوبر". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأضاف:"سنبدأ يوم السبت في مباراة لن تكون سهلة، أول مباراة بعد العطلة عادةً ما تكون أكثر تطلباً".

وتابع:"التحدي ضد ميلان لن يكون سهلاً أيضاً، هما مباراتين مختلفتين تماماً، وهدفنا هو الفوز باللقبين".

ويقام السوبر الإيطالي في السادس عشر من الشهر الجاري في جدة بالمملكة العربية السعودية.