بركات ميسي حلت .. ارتفاع نسب مشاهدة الدوري الفرنسي بـ 75%

كشفت تقارير صحفية أن نسب المشاهدة في الدوري الفرنسي قد شهدت ارتفاعًا واضحًا منذ انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف باريس سان جيرمان.

جاء هذا بحسب ما ذكر تقارير نشرته صحيفة "ليكيب"، أكدت خلاله أن الأرقام في الأشهر التي تلت قدوم ميسي شهدت تقدمًا ملحوظًا.

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وأوضحت الصحيفة أن الأرقام ارتفعت بنسب وصلت إلى 75% في بعض المباريات بالمقارنة بعصر ما قبل ميسي في الدوري الفرنسي.

وضربت الصحيفة المثل بمباراة الكلاسيكو بين باريس سان جيرمان ومارسيليا والتي أقيمت في الـ 24 من شهر أكتوبر الماضي.

وأكدت الصحيفة أن بعض الدول التي لم تكن تذيع مباريات الدوري الفرنسي حتى اشترت حقوق المباريات فقط بعد قدوم ليونيل ميسي.

وأصبحت البطولة مذاعة عبر الشاشات في 200 دولة في الوقت الحالي حول العالم، منهم حوالي تم توقيع عقود البث فيهم مؤخرًا.

جدير بالذكر أن ميسي لم يلعب في الدوري الفرنسي سوى خمس مباريات فقط حتى الآن، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.







