برشلونة يؤمن نفسه ويحدد بدلاء هالاند

كشفت تقارير صحفية عن خطة نادي برشلونة البديلة في حال فشل التعاقد مع النجم النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم بروسيا دورتموند، في الميركاتو الصيفي المقبل.

النادي الكتالوني يضع هالاند ضمن قائمة أولوياته في الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل رغبة النادي في تدعيم هجوم الفريق.

ويعد هالاند، هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية، خاصة بعد تأكد إمكانية رحيله عن صفوف الفريق الألماني، بداية من الانتقالات الصيفية المقبلة بعد دفع شرط جزائي قيمته 75 مليون يورو، لذلك سيكون برشلونة أمام منافسة شرسة للغاية للحصول على خدمات اللاعب.

ما هي الخطة؟

حسبما أفادت صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن إدارة نادي برشلونة تضع خيارين حال فشل التعاقد مع هالاند.

وأضافت أن إدارة النادي الكتالوني ستتجه لضم ألكسندر إيساك، مهاجم ريال سوسيداد، وجولز كوندي، مدافع إشبيلية.

ما هو موقف هالاند؟

أخر التقارير أشارت أن هالاند أصبح أقرب إلى ريال مدريد للانتقال في الصيف المقبل، إذ كشفت عن اجتماع دار بين مسؤولي النادي الملكي وممثلي هالاند بمدينة موناكو الفرنسية.

في نهاية هذا الاجتماع، أبرم ريال مدريد اتفاقية "تفضيلية" للتوقيع مع هالاند، مهما كانت الأندية الأخرى المهتمة بالدولي النرويجي.

وبالطبع يظل القرار النهائي في يد هالاند، لكن الأفضلية من نصيب ريال مدريد، الذي عليه الآن التقدم إن قرر اللاعب الرحيل في الصيف المقبل.

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