برشلونة يؤكد التحالف مع ريال مدريد ضد رابطة الدوري الإسباني!

استمر تحالف ريال مدريد وبرشلونة بجانب أتلتيك بيلباو ضد مشروع CVC ورابطة الدوري الإسباني، وهذه المرة بتصعيد القضية إلى المجلس الأعلى للرياضية بإسبانيا.

وكانت الثلاثة أندية هي الوحيدة في إسبانيا بين الدرجتين الأولى والثانية اللذين رفضوا قطعيًا هذه الاتفاقية رغم أنها ستُدخل لليجا ما يزيد عن 2 مليار يورو.

برشلونة أصدر بيانًا مشتركًا مع ريال مدريد وبيلباو أكدوا خلاله على توافق رؤية الاتحاد الإسباني لكرة القدم مع رؤيتهم للمشروع وأنه انتهاك صارخ للحقوق القانونية للأندية كلها.

كما شمل البيان هجومًا كبيرًا على رابطة الدوري الإسباني برئاسة خافيير تيباس، فكُتِب "شنت الرابطة حملة قاسية من الهجمات والمعلومات المضللة، وقبل كل شيء، رفض تقييم البديل المقترح مع الحفاظ على خططها".

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وحذّرت الأندية الثلاثة المجلس الأعلى للرياضة الإسباني من عدم اتخاذ خطوات تحمي "شرعية الرياضة" في البلاد باعتباره الضامن الوحيد الرسمي بموجب الدستور لها.

هذا إلى جانب التأكيد على أنه حتى وإن رفض المجلس الأعلى للرياضة إيقاف أزمة هذا المشروع، فهناك خطوات قانونية أخرى ستتخذها تلك الأندية للحفاظ على حقوقها القانونية.

الجدير بالذكر أن اتفاقية CVC بما تدره من أموال ستتحصل في المقابل على الحقوق السمعية والبصرية للأندية لسنوات طويلة، وهو السبب الرئيسي في رفض ريال مدريد وبرشلونة للأمر برمته.