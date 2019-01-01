برشلونة يوقع مع موهبة المغرب

صفقة عربية جديدة تنضم للنادي الكتالوني بداية من الصيف المقبل

وقّع نادي برشلونة الإسباني مع شادي رياض القادم من ريال مايوركا ويلعب مع منتخب المغرب تحت 15 عامًا.

منير الحدادي هو آخر مغربي تخرج في أكاديمية اللاماسيا ولعب لصالح برشلونة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ برشلونة نجح في التعاقد مع اللاعب لينضم إلى أكاديمية اللاماسيا بداية من الموسم المقبل بعد منافسة قوية مع فياريال.

🥇 Nuestro jugador cadete Chadi Riad se proclama campeón de los Youth African Games con la selección Sub-15 de Marruecos🇲🇦 después de ganar 3-1 a Nigeria 🇳🇬

🔴⚫️ #SomFurur #ÉsUnSentiment pic.twitter.com/ZlSA5x6Ftz — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) July 28, 2018

وأشارت إلى أنّ برشلونة فاز في السابق ونجح في تأمين الصفقة وسوف يتم الإعلان الرسمي في أقرب وقت.

ويلعب شادي في مركز قلب الدفاع بقدمه اليسرى كما حقق بطولة أمم أفريقيا تحت 15 عامًا بعد فوز المغرب على نيجيريا 3-1.

برشلونة يواجه أتلتيك بلباو مساء اليوم، الأحد، بحثًا عن الفوز للابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني.