يوفنتوس ينفي الاهتمام بضم راكيتيتش

لاعب الوسط الكرواتي قد يرحل عن برشلونة في أقرب فرصة

نفى فابيو باراتيشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، اهتمام السيدة العجوز بالتعاقد مع لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش.

نجم برشلونة ارتبط بالرحيل عن النادي الإسباني الفترة الماضية، وسط توقعات برحيله للدوري الإنجليزي أو الإيطالي من خلال يوفي.

باراتيشي علق على تلك التكهنات قائلاً:"لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين ولا نبحث عن أي صفقات جديدة في الوقت الحالي".

وتطرق أيضاً المدير الرياضي ليوفنتوس للتساؤلات المُثارة حول البداية المتخبطة للمدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.

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وأضاف:"لا أتفق مع الحديث عن ندمه للانتقال لنا، بالنسبة لي أتوقع أن يصبح المدافع الأفضل في العالم".

وتأتي تصريحات باراتيشي عقب فوز يوفنتوس أمس الثلاثاء ضد أتلتيكو مدريد، في الجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا وضمان الفريق لصدارة مجموعته.