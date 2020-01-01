بيكهام يؤمن بقدرته في التعاقد مع ميسي أو رونالدو

سيحاول العمل بنصيحة السير أليكس فيرجسون

يؤمن ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، بقدرته على ضم أي من الثنائي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، أو ليونيل ميسي من برشلونة في المستقبل القريب.

الثنائي ارتبطا أكثر من مرة بالرحيل عن أوروبا، وإنهاء مشوارهما الكروي بعيداً عن القارة العجوز، مع اعتبار الدوري الأمريكي ضمن أبرز الوجهات المحتملة.

بيكهام الذي يحاول بناء فريقه الجديد للمنافسة على دوري المحترفين هناك، يضع فكرة ضم ميسي أو رونالدو كأحد أهم أهدافه خلال الفترة القادمة.

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وقال نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق في تصريحات تليفزيونية:"كما تعلمون نحن نحاول استغلال كل فرصة ممكنة لتطوير النادي، تفاوضنا مع أكثر من لاعب حول إمكانية الانتقال للفريق".

وأضاف:"من الطبيعي كمالك نادي أن تريد أفضل اللاعبين بفريقك، بالنسبة لي فأنا معجب كثيراً بميسي ورونالدو وسنقتنص الفرصة في حالة توافرها للتعاقد مع أي منهما".

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وتابع:"في اللحظة الحالية لدينا قائمة رائعة، لاعبون شباب وأصحاب خبرة، وكما نصحني السير أليكس فيرجسون من قبل، فلن أتعاقد سوى مع اللاعب المناسب صاحب الإضافة المطلوبة لمساعدة باقي العناصر".

يذكر أن إنتر ميامي يستعد للظهور الأول له بالدوري الأمريكي يوم الأحد القادم، عندما يلعب أمام نظيره لوس أنجلوس إف سي بالجولة الأولى من المسابقة المحلية.