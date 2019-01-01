ويليان يحسم موقفه من البقاء في تشيلسي

بعد سلسلة من التكهنات حول انتقاله لبرشلونة

أكد ويليان جناح نادي تشيلسي الإنجليزي، أنه يرحب بالبقاء مع البلوز حتى سن الأربعين، تزامناً مع دخوله في مفاوضات جدية لتجديد عقده مع النادي اللندني.

عقد ويليان مع تشيلسي ينتهي في يونيو المقبل، وسط اهتمام من برشلونة ويوفنتوس بالحصول على خدماته خلال الميركاتو الشتوي أو بالصيف.

تقارير صحفية أكدت اقتراب اللاعب من التوقيع على عقد جديد، بعد التواصل لاتفاق مبدئي حول تفاصيل عقده الجديد مع النادي.

وقال ويليان عن مستقبله:"الجميع يعلم كم أحب تشيلسي وأستمتع باللعب بقميصه، لو كان الأمر بيدي لبقيت هنا حتى بلوغي 40 سنة ولكن كرة القدم لا تسير بهذه الطريقة".

وأضاف:"أطمح في الاستمرار لتمتعي باللعب هنا، ليس قراري وحدي ولكن الأمر جاء بصفة جماعية مع إدارة النادي بعد عدة محادثات".

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وتابع:"أريد الإعلان لكم الآن باستمراري مع تشيلسي، ولكن لا يمكنني قول أكثر من ذلك في الوقت الحالي".

وخلال حديثه طالب البرازيلي بضرورة التصدي للعنصرية، بعد واقعة مباراة تشيلسي وتوتنهام الأخيرة بالدوري الإنجليزي، والهتافات المسيئة لأنطونيو روديجير مدافع تشيلسي.