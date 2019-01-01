برشلونة يوفر 25 مليون يورو بالتخلي عن كوتينيو في الصيف

هل يتخلص برشلونة من كوتيينو في الصيف المقبل؟

يخطط نادي برشلونة للتخلي عن فيليبي كوتينيو، لاعب الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة وتوفير 25 مليون يورو.

كوتينيو انضم إلى برشلونة في يناير 2018 مقابل 120 مليون يورو بجانب 40 مليون يورو متغيرات.

وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أنّ عقد كوتينيو ينص على دفع 5 ملايين يورو حال التأهل لدوري أبطال أوروبا في السنة الأولى و5 مثلهم في الموسم الثاني، بجانب 5 ملايين يورو حينما يلعب 25 مباراة وهو ما تم تحقيقه.

ويدفع النادي الكتالوني 20 مليون يورو حينما يصل اللاعب إلى 100 مباراة مع برشلونة وكذلك 5 ملايين يورو حال تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي الدوري الأوروبي بنكهة إنجليزية هذا الموسم 😅



(✍️🎨: @omomani ) pic.twitter.com/8sIRdxIzWx — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 10, 2019

اللاعب البرازيلي شارك في 74 مباراة قد تصل إلى 77 لقاء حال خاض جميع المواجهات المتبقية وبالتالي فإن برشلونة دفع 135 مليون يورو حتى الآن.

وفي حال بيع اللاعب في الصيف فقد يوفر النادي الكتالوني 25 مليون يورو من قيمة الصفقة.

جدير بالذكر أنّ اللاعب بين المهددين بالرحيل عن صفوف برشلونة بعد المستوى السيء أمام ليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.