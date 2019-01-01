برشلونة يوافق على رحيل نجمه إلى توتنهام

النادي الكتالوني لا يمانع رحيل لاعب الوسط الشاب على سبيل الإعارة في يناير

يمتلك نادي برشلونة الكثير من النجوم في خط الوسط بالوقت الحالي وذلك ما جعل الأمور تُصبح صعبة على بعضهم وهذا ما تحدث عنه المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي مؤخرًا بعد الفوز على بلد الوليد في الدوري.



ومن جانب صحيفة "سبورت" فقد أكدت أن النادي الكتالوني يوافق بالوقت الحالي على خروج نجمه الشاب كارليس ألينا على سبيل الإعارة منضمًا لنادي توتنهام الإنجليزي في ميركاتو يناير المقبل.



كان المدرب الإسباني فالفيردي قد صرح مؤخرًا أنه غير سعيد بسبب قلة مشاركة راكيتيتش وألينا ولكنه يواجه أزمة بسبب كثرة النجوم في وسط الميدان وذلك ما يجعل الخيارات صعبة عليه.

الحذاء الذهبي السادس لـ "ميسي " في متحف برشلونة 🎖️👟pic.twitter.com/6mkOOzWXS5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 30, 2019



ومن جانب الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني فقد أكدت أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتيتشينو المدير الفني الحالي للنادي اللندني يريد ضم اللاعب في ميركاتو يناير المقبل وإدارة برشلونة لا تمانع ذلك ولكن لن يكون هناك بند أحقية الشراء.



يذكر أن هناك الكثير من الأنباء عن إمكانية رحيل النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش أيضًا لصفوف إنتر ميلان الإيطالي وربما باريس سان جيرمان الفرنسي.