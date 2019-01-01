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دوري أبطال أوروبا

برشلونة يواصل مطاردة ريال مدريد بهدف سواريز في ليفربول

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رقم تهديفي مميز للثنائي الإسباني في دوري أبطال أوروبا
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر


نجح المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة، في هز شباك فريقه السابق ليفربول بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

سواريز افتتح التسجيل للفريق الإسباني بعد 25 دقيقة من زمن اللقاء، ليضع فريقه في الأفضلية بالمباراة المقامة بين الفريقين على ملعب كامب نو.

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الهدف يجعل سواريز قد تمكن من تسجيل 25 هدفاً مع برشلونة لمدة 5 مواسم متتالية حتى الآن.

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وأحرز الأوروجوياني 25 هدفاً في موسم 2014/2015، ثم 59 في الموسم التالي، و37 و31 و25 بالموسم الحالي.

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وبهدف سواريز يصبح برشلونة ثاني الفرق تسجيلاً لـ500 هدف أو أكثر في دوري الأبطال، بعد ريال مدريد صاحب الـ551 هدف.

ويحتل ميسي قائمة الهدافين بتاريخ برشلونة في دوري الأبطال بـ110 هدف، يليه ريفالدو 22، نيمار 21، باتريك كلويفرت ولويس سواريز 20.

ويطمح برشلونة في الخروج من مباراة الذهاب بنتيجة إيجابية تمنحه الأريحية، قبل الخروج لمواجهة الريدز على ملعب أنفيلد الثلاثاء القادم بالإياب.

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