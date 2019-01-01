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برشلونة يواجه أرسنال في بطولة خوان جامبر

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Getty
متي تُلعب بطولة خوان جامبر؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن مواجهة أرسنال في بطولة خوان جامبر الودية استعدادًا للموسم الجديد.

برشلونة كشف تفاصيل جولته التحضيرية للموسم والتي تُقام بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال النادي في بيان رسمي إنّ برشلونة سيلعب يوم 4 أغسطس ضد أرسنال في بطولة خوان جامبر على ملعب "كامب نو".

وسوف يستغل برشلونة اللقاء لإظهار القميص الجديد للجمهور بجانب تقديم الصفقات الجديدة والحديث عن خطة الموسم المقبل.

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النادي الكتالوني سوف يلعب ضد نابولي وفيسيل كوبي خلال الفترة التحضيرية والتي تبدأ منتصف الشهر المقبل.

جدير بالذكر أنّ برشلونة لم يعلن سوى عن صفقة واحدة فقط بالتعاقد مع فرينكي دي يونج من أياكس الهولندي.

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