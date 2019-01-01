برشلونة ينفي التفاوض مع بوفون والنجم الإيطالي قريب من بارما

نادي برشلونة ينفي التفاوض مع العملاق الإيطالي جيانلويجي بوفون نجم فريق يوفنتوس وباريس سان جيرمان السابق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة قد نفى بشكل قاطع فكرة التفاوض مع جيانلويجي بوفون حارس مرمى كلًا من يوفنتوس وباريس سان جيرمان السابق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن النادي الكتالوني قد نفى مصدر منه لها وجود أي نوع من التفاوض من أجل ضم بوفون.

لدينا هنا تشكيلة لـ أحد الأندية التي حققت دوري الأبطال في نهائي لن يُنسى 🌟



ما هو النادي وفي أي عام فازوا فيه بالبطولة؟‼️👀 pic.twitter.com/QsxhMcFcgG — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٨ يونيو ٢٠١٩

وذكرت الصحيفة أن كل الأنباء التي انتشرت في الأيام الأخيرة والتي انطلقت أولًا من شبكة "سكاي سبورتس" الموثوقة، لم تكن دقيقة على الإطلاق.

وأشارت الصحيفة لإمكانية عودة بوفون القريبة لصفوف فريق بارما، ناديه الأول والذي حقق مع بطولته الأوروبية الوحيدة عام 1999 في كأس الاتحاد.

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ويريد برشلونة تعويض الرحيل المنتظر لحارسه الهولندي جاسبر سيليسين الذي طلب مغادرة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية بحثًا عن المشاركة.

جدير بالذكر أن عقد بوفون مع باريس سان جيرمان كان قد انتهى بنهاية الموسم، وأعلن كلًا من النادي واللاعب أنه سيغادر في الصيف.