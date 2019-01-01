برشلونة ينصح نيمار بعدم التمرد على باريس

الصفقة ليست بحاجة للمزيد من المعوقات..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية أن برشلونة نصح نيمار لاعب باريس سان جيرمان الراغب بالعودة إلى البلوجرانا، بالعودة أولاً إلى باريس عوضاً عن التمرد.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية فإن نية نيمار حين غادر باريس في التوقف الدولي في مايو الماضي لم تشمل العودة مجدداً، على أمل نجاح المحادثات بين باريس سان جيرمان وبرشلونة.

وفي الوقت الحالي ليس من المرجح أن تُحسم العملية سريعاً، خاصةً بعد انقسام البيت الداخلي في إدارة برشلونة، باستقالة جوردي ميستر نائب رئيس النادي احتجاجاً على الصفقة .

على الناحية الأخرى تفيد التقارير أن باريس سان جيرمان قد نفد صبره بشأن نيمار ويستعد لبيعه، ولكن إذا لم يحضر تدريبات بداية الموسم سيكون سلوك إدارة النادي العاصمي مغايراً.

يذكر أن نيمار كان قد انتقل إلى باريس من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.