برشلونة ينتظر 40 مليون يورو في الصيف من إيرادات الصفقات

فريق برشلونة ينتظر حوالي 40 مليون يورو في الصيف المقبل من إيرادات الصفقات التي تمت في الصيف الماضي ويسعى لإستغلالها في دعم المراكز الناقصة بالفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن فريق برشلونة سيتلقى دفعات مادية تصل لـ 40 مليون يورو في الصيف المقبل نظير الصفقات التي تمت في الصيف الماضي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن الإدارة ستسعى لاستغلال تلك المبالغ المادية من أجل دعم الفريق بصفقات جديدة.

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وبحسب ما ذكرت الصحيفة فإن الـ 40 مليون يورو تخص صفقتي دينيس سواريز وأندريا جوميز المنتقلان من صفوف برشلونة في الصيف الماضي.

وأكدت الصحيفة أن تلك المبالغ قد ترتفع في الصيف المقبل حال خروج بعض اللاعبين من الفريق وعلى رأسهم الهولندي جاسبر سيليسن الذي يبحث عن الدقائق.

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ويسعى إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة والذي مدد تعاقده مع الفريق لموسم إضافي قبل أيام أن يدعم مركز حراسة المرمى قبل التخلي عن سيليسن.

جدير بالذكر أن برشلونة يستهدف ضم مدافع ورأس حربة في الصيف المقبل ويعد الهولندي ماتياس دي ليخت على رأس أولوياته في الوقت الحالي.