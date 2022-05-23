يرغب نادي برشلونة في التعاقد مع ماركوس ألونسو لاعب تشيلسي، من أجل تدعيم دفاعه خاصة الجبهة اليسرى بعد عدم اقتناع تشافي هيرنانديز مدرب الفريق، بمستوى سيرجينو ديست، وكبر سن داني ألفيش.

وأفادت تقارير جريدة "ماركا" الإسبانية اليوم الإثنين، أن النادي الكتالوني يضع ألونسو كهدف رئيسي من أجل إنهاء ملف الجبهة اليسري

وأشار التقرير أن اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا يرغب في الرحيل عن تشيلسي، والعودة إلى إسبانيا.

هل يرحل ماركوس ألونسو إلى برشلونة.. عقبة وحيدة

اللاعب الإسباني لايزال يملك عام في عقده مع البلوز، مما ينظر له مسؤولي البرسا أنه سيسهل فكرة رحيله بمبلغ مقبول، حتى يستفيد تشيلسي من بيعه بدلًا من الرحيل مجانًا في الصيف القادم.

وحسب التقارير الإسبانية، قد يمثل مالكي تشيلسي الجدد عقبة في طريق البرسا، حيث لا يفكر تود بوهلي رئيس النادي الجديد، في بيع اللاعبين.

وتبلغ قيمة السوقية للاعب الإسباني الدولي، حوالى 15 ميلون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وحسب التقارير فإن برشلونة لا يريد أن يدفع رسوما عالية، ويفكر في اتمام الصفقة بقيمة تتراوح بين 5 و 10 ملايين يورو.

لاعب آخر من البلوز على رادار برشلونة

ينظر برشلونة، لسيزار أزبيليكويتا ظهير أيمن تشيلسي، كهدف محتمل في سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

فيما يتعلق بالخيارات الأخرى التي يمكن أن تأتي وتتنافس مع جوردي ألبا، فقد تم ربط البلوجرانا بكل من خوسيه جايا لاعب فياريال وأليكس جريمالدو لاعب بنفيكا ونيكولا تاجليافيكو ظهير أياكس.

لكن يظل الهدف الرئيسي هو ألونسو ويخشى النادي الكتالوني من دخول ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في مفاوضات على ضم ألونسو، بالنظر للأزمة الاقتصادية التى يمر بها النادي.

يذكر أن ماركوس ألونسو أحد ناشئ نادي ريال مدريد، وشارك لاعب تشيلسي مع الفريق هذا الموسم في 46 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 5 آخرين في جميع المسابقات.

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