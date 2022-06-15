برشلونة ينتصر على ريال مدريد ويعلن صفقته الصيفية الأولى

تفوق كتالوني على الميرنجي في أول منافسة على صفقة صيفية بينهما

أعلن نادي برشلونة بشكل رسمي تعاقده مع الجوهرة الإسباني بابلو توري لينهي وقتًا طويلًا من المنافسة مع ريال مدريد على هذه الصفقة.

وبشكل مقتضب، نشر برشلونة صورة على حسابه لرئيس النادي جوان لابورتا وهو يسلم قميص الفريق لتوري، مع كتابة "بابلو توري 2026".

𝐏𝐀𝐁𝐋𝐎 𝐓𝐎𝐑𝐑𝐄 𝟐𝟎𝟐𝟔 💙❤️ pic.twitter.com/bJEREEDCKs — FC Barcelona B (@FCBarcelonaB) June 15, 2022

يشير هذا إلى أن عقد بابلو توري مع الفريق الكتالوني سيمتد حتى عام 2026، وهو التاريخ الذي سيكون عنده اللاعب بعمر 23 عامًا.

ويبلغ بابلو توري من العمر 19 عامًا ويملك إمكانيات رائعة في خط الوسط، وهو آت من نادي راسينج سانتاندير ويعتقد أن صفقته كلفت 5 ملايين يورو.

ويشبه بابلو توري بالنجم الحالي للفريق بيدري، وقد نجح برشلونة في الحصول على خدماته بعد صراع قوي مع ريال مدريد الذي كان يرغب بدوره في ضم اللاعب الموهوب.

برشلونة يسعى لتدعيم مستقبلي لكتيبة خط وسطه بلاعب شاب يستطيع أن يفهم في سن مبكرة إستراتيجية تشافي هيرنانديز في هذا المركز، ولذلك فإن توري هو تدعيم مستقبلي هائل، ولكن لم لا يكون لاعب العديد من الفئات السنية الأدنى لمنتخب إسبانيا تدعيمًا فوريًا لوسط تشافي الذي يستعد لفقدان لاعب وسطه المهم فرينكي دي يونج، الأيام القادمة ستحمل الإجابة بكل تأكيد.

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