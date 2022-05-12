برشلونة يلجأ للمحكمة الرياضية لإلغاء عقوبة ليفاندوفسكي

اللاعب موقوف لثلاث مباريات

يستعد نادي برشلونة إلى تقديم استئناف إلى محكمة التحكيم الرياضي، من أجل إسقاط عقوبة مهاجمه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي.

وتقرر معاقبة ليفاندوفسكي بالإيقاف 3 مباريات من قبل رابطة الدوري الإسباني، بسبب تلقيه إنذارين في مباراة أوساسونا، وأيضًا بعد لمس أنفه إشارة إلى حكم المباراة، والتي اعتُبرت لقطة غير لائقة.

وفي تصريحات صحفية من قبل برشلونة نقلتها "موندو ديبورتيفو"، أوضح النادي أنه سيقدم استئناف للمرة الثانية والأخيرة للمحكمة الرياضية، لتوضيح الفهم الخاطئ لحركة ليفاندوفسكي، وذلك قبل 29 ديسمبر المقبل.

حيث قدمت برشلونة من قبل استئناف على العقوبة، ولكن تم تثبيتها صباح اليوم، الإثنين.

ومن المقرر أن يغيب ليفاندوفسكي عن مباريات إسبانيول وأتلتيكو مدريد وخيتافي على الترتيب، ويحاول النادي الكتالوني الإسراع في طلب الاستئناف، إذ يُصدر قانون رياضي جديد قريبًا سوف يحرم الفرق من اللجوء إلى المحكمة الرياضية.

جدير بالذكر أنّ ليفاندوفسكي هو هداف الدوري الإسباني بواقع 13 هدفًا.