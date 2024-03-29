برشلونة يكرر نفس خطأ ميسي.. قرار ثوري مرتقب مع لامين يامال!

هل تسير الأمور بشكل جيد هذه المرة؟

يبدو أن برشولنة بصدد خطوة ثورية للغاية تخص أحد أهم نجومه في الوقت الحالي، وربما النجم الأبرز، الدولي الإسباني لامين يامال.

نجح يامال في خطف الأضواء من كل لاعبي برشلونة هذا الموسم، وبات بعمر 16 عامًا فقط أهم آمال البلوجرانا وجماهيرهم.

وفقًا للصحفي أدريان سانشيز، فإن برشلونة يدرس منح يامال مسؤولية كبرى الموسم المقبل، يأمل ألا يتكرر بها ما حصل مع نجم برشلونة المعار إلى برايتون، أنسو فاتي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فبرشلونة ينوي وفقًا لسانشيز، أن يمنح يامال القميص رقم 10 ليخلف بشكل رسمي ليونيل ميسي في هذا القميص الذي لم يرتده إلا أنسو فاتي منذ رحيل "الليو" عن برشلونة في 2021.

لكن فاتي لم تأت هذه الخطوة معه بمردود جيد، بل استسلم لضغوط خلافة ميسي ولم ينجح في إظهار مستواه الحقيقي، يأمل برشلونة ألا يحدث الأمر ذاته مع لامين يامال.