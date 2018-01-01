برشلونة يكتسح ليفانتي بخماسية في ليلة تألق ميسي

ميسي يقود برشلونة لاكتساح ليفانتي برباعية في الليجا

فيسبوك تويتر محمد عماد

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة للفوز على مضيفه ليفانتي بخماسية مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب سيوتات دي فالنسيا في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من الليجا.

افتتح النجم الأورجواياني لويس سواريز أهداف المباراة في الدقيقة 35 بعد تمريرة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي بدأ بعد ذلك في رحلة إحرازه لهاتريك جديد.

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في الدقيقة 43 أضاف ميسي الهدف الثاني لبرشلونة، قبل أن يضيف البرغوث الأرجنتيني الهدف الثالث لفريقه والثاني له بالمباراة في الدقيقة 47.

لم يكتفِ ميسي بهدفين، بل وقع على الهاتريك في الدقيقة 60.

وشهدت المباراة طرد لاعب ليفانتي إيريك كاباكو في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 87 استطاع برشلونة إضافة الهدف الخامس عن طريق المدافع جيرارد بيكيه، بعد تمريرة من ميسي أيضًا.

بهذه النتيجة حافظ برشلونة على صدارة جدول ترتيب الليجا، وذلك بعد أن رفع رصيده إلى 34 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه فالنسيا.

بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 22 نقطة ليحتل المركز الثامن.