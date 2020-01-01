برشلونة يُكافئ جريزمان بحلمه رغم موسمه المتواضع!

هل يجعله هذا يستفيق؟

منح برشلونة نجمه أنطوان جريزمان الرقم الذي كان يحلم بارتدائه منذ انضمامه إلى العملاق الكتالوني، 7، ليكون رقم قميصه في الموسم المقبل.

وكان جريزمان قد انضم إلى برشلونة في صيف 2019 قادمًا من أتلتيكو مدريد في صفقة قياسية بلغت قيمتها 125 مليون يورو.

الدولي الفرنسي لطالما ارتدى القميص رقم 7 سواءً عندما كمان في ريال سوسييداد أو في أتليتكو، إلا أنه في برشلونة لم يتمكن من الحصول عليه بسبب وجود فيليبي كوتينيو.

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صحيح أن كوتينيو رحل في نهاية الصيف مُعارًا إلى بايرن ميونخ، لكن بسبب اللوائح لم يتمكن جريزمان من الحصول على الرقم 7 ليخوض الموسم الأول له في كامب نو بالقميص 17.

برشلونة عبر الحساب الرسمي للنادي على تويتر نشر فيديو الإعلان عن وصول الرقم إلى ظهر جريزمان بصورة أثارت إعجابًا كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عمومًا.

ولم يحظ جريزمان بموسم أول مميز مع برشلونة، حيث اكتفى بتسجيل 15 هدفًا وصناعة 4 في 48 مباراة في موسم كارثي للبلوجرانا فشل بتحقيق أي بطولات وانتهى بهزيمة للتاريخ من بايرن ميونخ بثمانية أهداف لهدفين في ربع نهائي دوري الأبطال.

قد تكون هذه اللفتة تأكيدًا من النادي بقيادة مدربه الجديد رونالد كومان على ما يمثله جريزمان من أهمية بالنسبة لمشروع الهولندي في الفترة المقبلة، خصوصًا وأن كومان أبلغ اللاعب بالفعل أنه سيكون من الدعائم الأساسية بالموسم الجديد.

الجدير بالذكر أن برشلونة سيبدأ موسمه بمواجهة فياريال يوم 27 سبتمبر الحالي ضمن منافسات الدوري الإسباني على ملعب كامب نو.