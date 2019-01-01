برشلونة يقرر تعيين كلويفرت مديرًا لأكاديمية لاماسيا

برشلونة يقرر رحيل بيب سيجورا وإشرف باتريك كلويفرت على أكاديمية لاماسيا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

اقترب أسطورة الكرة الهولندية ونجم برشلونة السابق باتريك كلويفرت من تولي الإشراف على أكاديمية لاماسيا بداية من الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية ودايلي ميل البريطانية فإن برشلونة قد اتخذ قراره بشأن تولي كلويفرت منصف المدير لأكاديميته.

وتوصل الفريق الكتالوني إلى اتفاق مع مساعد المدرب السابق لمنتختب الكاميرون للإشراف على أكاديمية لاماسيا لمدة عامين.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 24, 2019

ومن المنتظر أن يتم توقيع العقد بمقر نادي برشلونة يوم الخميس المقبل على أن يتم الإعلان الرسمي عن الخبر بعدها مباشرة.

وفي سياق متصل، قالت الصحيفة الكتالونية إن المدير الرياضي الحالي لبرشلونة بيب سيجورا سوف يغادر منصبه رسميًا خلال ساعات.

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يذكر أن باتريك كلويفرت كان قد لعب دور المدرب المساعد لمنتخب الكاميرون خلال كأس الأمم الأفريقية، في الوقت الذي تولى فيه كلارنس سيدورف مهمة المدير الفني للأسود.