مباريات ودية - أندية

برشلونة يقرر تعيين كلويفرت مديرًا لأكاديمية لاماسيا

التعليقات()
Getty Images
برشلونة يقرر رحيل بيب سيجورا وإشرف باتريك كلويفرت على أكاديمية لاماسيا

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

اقترب أسطورة الكرة الهولندية ونجم برشلونة السابق باتريك كلويفرت من تولي الإشراف على أكاديمية لاماسيا بداية من الموسم المقبل.

اختيارات المحررين

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية ودايلي ميل البريطانية فإن برشلونة قد اتخذ قراره بشأن تولي كلويفرت منصف المدير لأكاديميته.

وتوصل الفريق الكتالوني إلى اتفاق مع مساعد المدرب السابق لمنتختب الكاميرون للإشراف على أكاديمية لاماسيا لمدة عامين.

ومن المنتظر أن يتم توقيع العقد بمقر نادي برشلونة يوم الخميس المقبل على أن يتم الإعلان الرسمي عن الخبر بعدها مباشرة.

وفي سياق متصل، قالت الصحيفة الكتالونية إن المدير الرياضي الحالي لبرشلونة بيب سيجورا سوف يغادر منصبه رسميًا خلال ساعات.

دي روسي يطير إلى بوكا جونيورز

يذكر أن باتريك كلويفرت كان قد لعب دور المدرب المساعد لمنتخب الكاميرون خلال كأس الأمم الأفريقية، في الوقت الذي تولى فيه كلارنس سيدورف مهمة المدير الفني للأسود.

إغلاق